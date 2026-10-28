Bình đẳng giới đến từng làng quê, thôn bản

Bình đẳng giới đang từng bước đi vào đời sống ở các địa bàn dân cư của Quảng Ninh, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, nâng cao quyền năng kinh tế và chủ động tham gia các hoạt động xã hội.

Ở phường An Sinh, câu chuyện khởi nghiệp của chị Trần Thị Hoài Ninh cho thấy những thay đổi trong tư duy và cách làm kinh tế của phụ nữ nông thôn. Sinh ra trong gia đình thuần nông, chị sớm nhận thấy tiềm năng từ nguồn nông sản địa phương, đồng thời trăn trở khi sản phẩm ớt, quất của bà con có thời điểm bị ép giá, đầu ra thiếu ổn định.

Từ thực tế đó, ở tuổi 28, chị bắt tay xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh gia vị chế biến sẵn, vừa phát triển sản phẩm của riêng mình, vừa tìm hướng tiêu thụ ổn định hơn cho nông sản quê hương.

Cán bộ phụ nữ phường An Sinh tới thăm mô hình sản xuất của chị Trần Thị Hoài Ninh ( thứ 2, từ trái sang).

Với vai trò Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food, chị Ninh từng bước tổ chức thu mua nguyên liệu, chú trọng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Không bó hẹp trong phương thức kinh doanh truyền thống, chị chủ động ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Đến nay, mô hình đã có khoảng 50.000 đơn hàng trực tuyến, doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động nữ tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Điều, công nhân của Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food chia sẻ: Trước đây tôi đi làm thuê theo mùa vụ, không ổn định. Từ khi làm việc tại Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Việt Bắc Food, tôi có thu nhập ổn định hơn trước, được làm việc trong môi trường có sự giúp đỡ, chia sẻ giữa những người phụ nữ.

Từ một ý tưởng xuất phát từ những khó khăn trong tiêu thụ nông sản, chị Ninh đã từng bước phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất và hướng tới xây dựng chuỗi sản xuất khép kín.

Chị Đào Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Đông Lâm (phường An Sinh) cho biết: Đây là mô hình tiêu biểu, có khả năng lan tỏa tại địa phương. Thời gian tới, Chi hội sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối nhiều hội viên với Hội LHPN phường về nguồn vốn, nhân công và các điều kiện cần thiết để phát triển, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả.

Còn tại thôn 6, đặc khu Vân Đồn, bình đẳng giới đang được thúc đẩy bằng việc giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ và từng bước tham gia sâu hơn vào đời sống số. Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số” do Hội LHPN thành phố Quảng Ninh phát động, hội viên phụ nữ tại thôn 6 từng bước làm quen với các nền tảng số, sử dụng điện thoại thông minh để tìm kiếm thông tin và kết nối cộng đồng.

Hội viên phụ nữ thôn 6, đặc khu Vân Đồn, chia sẻ kỹ năng số.

Điều đáng chú ý là hoạt động phổ cập kỹ năng số không chỉ hướng tới việc biết sử dụng thiết bị hay ứng dụng công nghệ, mà còn mở ra khả năng tiếp cận những dịch vụ thiết yếu trong đời sống. Khi thành thạo hơn các thao tác trên điện thoại thông minh, phụ nữ có thể chủ động tìm hiểu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật kiến thức, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế.

Khi phụ nữ được tạo điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ, cơ hội phát triển không còn chỉ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế hay môi trường sống. Khả năng học hỏi, thích ứng và sử dụng công nghệ cũng trở thành nguồn lực giúp chị em nâng cao tính tự chủ, phát huy tiếng nói và chủ động hơn trước những thay đổi của đời sống hiện đại.

Bình đẳng giới chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi phụ nữ đều có cơ hội học tập, lao động, phát triển kinh tế và tham gia quyết định những vấn đề liên quan đến bản thân. Với vai trò đồng hành, kết nối của Hội LHPN các cấp, những mô hình thiết thực từ cơ sở đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.