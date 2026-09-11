Bình đẳng giới góp phần nâng cao chất lượng dân số

Với phụ nữ, bình đẳng giới không chỉ là cơ hội được học tập, lao động, phát triển nghề nghiệp, mà còn là quyền được chăm sóc sức khỏe, được tham gia quyết định những vấn đề của gia đình và xã hội. Thực hiện tốt bình đẳng giới vì thế có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực và khẳng định vai trò. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã tổ chức 1.185 hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho 49.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân; cấp phát 22.574 sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Cùng với đó, 11 mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được thí điểm, nhân rộng, thu hút trên 900 thành viên; 99 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập mới, nhân rộng; 825 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 176 cơ sở hỗ trợ nạn nhân và 884 câu lạc bộ, mô hình về phòng chống bạo lực gia đình, nuôi dạy con tốt, CLB thân thiện… được duy trì. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ, trách nhiệm chia sẻ của nam giới, hạn chế định kiến giới và bạo lực gia đình.

Hội LHPN xã Ba Chẽ tuyên truyền về bình đẳng giới cho hội viên là người DTTS trên địa bàn.

Cùng với các cấp, ngành, Hội LHPN thành phố phát huy vai trò đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Hoạt động “Ngày tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ” được Hội duy trì vào ngày 20 hằng tháng, qua đó lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, các cấp Hội đã tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ 14 trường hợp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống và gia đình. Bên cạnh đó, Hội tích cực triển khai các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế.

Thời gian qua, Quảng Ninh cũng chú trọng thực hiện bình đẳng giới nhằm góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo Chi cục Dân số Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố có 3.738 trẻ nam và 3.126 trẻ nữ được sinh ra, tương ứng 119,57 trẻ trai/100 trẻ gái, điều này cho thấy tỷ số giới tính khi sinh đang cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, bởi phía sau sự chênh lệch về số bé trai, bé gái là những quan niệm, định kiến về giới vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân, trong đó có tâm lý ưa thích con trai hơn con gái.

Để thay đổi, nâng cao nhận thức của người dân về mất cân bằng giới tính khi sinh, Chi cục Dân số thành phố đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh...

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Quảng Đức tuyên truyền chính sách dân số tại hộ gia đình.

Hiện nay, 109 mô hình “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” đã được triển khai ở 54 xã, phường, đặc khu, tập trung chủ yếu vào thay đổi nhận thức của người dân về giới tính. Công tác truyền thông được các cán bộ dân số tổ chức một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của nhân dân các địa phương.

Công tác truyền thông chính sách, truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe sinh sản ngày càng được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tiến bộ, an toàn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, một trong những nhiệm vụ cần làm là tăng cường công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân; phát huy hơn nữa sự tham gia của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới. Đồng thời, cần có những giải pháp thiết thực bảo vệ trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em khi sinh ra đều được yêu thương, chăm sóc và có cơ hội phát triển bình đẳng.