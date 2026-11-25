Nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

Các cấp Hội LHPN thành phố Quảng Ninh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Đổi mới tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Tại hội nghị truyền thông về bình đẳng giới do Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức tại phường Vàng Danh ngày 14/11, các nội dung về bình đẳng trong lao động, trách nhiệm của nam giới trong gia đình, phòng ngừa bạo lực và quấy rối nơi làm việc được truyền tải qua tiểu phẩm, tình huống nhập vai và hỏi đáp. Hình thức sinh động giúp hội viên, người dân dễ tiếp cận kiến thức, nhận diện hành vi bất bình đẳng và biết cách tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết.

Chị Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Uông Bí - TKV, chia sẻ: “Với đặc thù nhiều công việc nặng nhọc, áp lực, bảo đảm bình đẳng giới trong ngành Than có ý nghĩa thiết thực đối với lao động nữ, giúp chị em có thêm cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, phát huy năng lực và được ghi nhận những đóng góp tại nơi làm việc”.

Anh Thân Văn Linh, khu 4, phường Vàng Danh, cho biết: “Qua hội nghị, tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới. Theo tôi, người đàn ông cần chủ động chia sẻ công việc nhà, cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con, biết lắng nghe và tôn trọng các thành viên. Tôi sẽ vận dụng những kiến thức được tiếp thu vào cuộc sống để xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc”.

Tiểu phẩm truyền thông tại hội nghị truyền thông về bình đẳng giới do Hội LHPN thành phố phối hợp tổ chức tại phường Vàng Danh ngày 14/11/2026.

Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới tại Vàng Danh là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 của Hội LHPN thành phố. Cùng với đó, các cơ sở Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tọa đàm “Giữ lửa yêu thương - Xây dựng gia đình hạnh phúc, không bạo lực” tại phường Việt Hưng; chuyên đề “Gia đình thời kỳ công nghệ số” tại phường Yên Tử; cuộc thi trực tuyến “Gửi yêu thương vào bữa cơm gia đình” tại phường Hoành Bồ... Qua đó, đưa kiến thức bình đẳng giới đến gần hơn với đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi cách ứng xử trong mỗi gia đình.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 170 hội nghị tập huấn, truyền thông, diễn đàn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, thu hút trên 30.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, 19 mô hình “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh” được triển khai; 68 hội nghị tập huấn, truyền thông kết hợp các hoạt động giao lưu về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục con, giải quyết mâu thuẫn và phòng chống bạo lực gia đình thu hút trên 61.000 lượt người tham gia.

Hội viên phụ nữ tham gia nhảy dân vũ tại Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 1/11/2026.

Bình đẳng giới cũng được quan tâm trong việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nữ đại biểu trúng cử HĐND thành phố chiếm 44,64%, HĐND cấp xã chiếm 34,62%; có 147 phụ nữ được bầu làm trưởng thôn, bản, khu phố. Những kết quả này góp phần tăng cường tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử, quản lý ở cơ sở.

Quan tâm bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em

Nhiều vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình, bạo lực trên cơ sở giới mang tính riêng tư, khiến phụ nữ e ngại chia sẻ hoặc chưa biết tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu. Xuất phát từ thực tế đó, tháng 3/2026, Hội LHPN thành phố triển khai hoạt động “Tiếp, tư vấn cho hội viên phụ nữ về các vấn đề hôn nhân, gia đình” vào ngày 20 hằng tháng tại cấp thành phố và 54 xã, phường, đặc khu.

Tìm đến buổi tư vấn, chị H (đề nghị giấu tên) chia sẻ hoàn cảnh gia đình nhiều éo le: Chồng nghiện rượu, thường xuyên bạo hành, không có việc làm ổn định; mọi chi phí sinh hoạt đều do chị gánh vác. Dù đã ngoài 60 tuổi, không có lương hưu, vợ chồng vẫn phải thuê nhà. Vì thương con, muốn giữ gìn mái ấm, chị âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Lắng nghe hoàn cảnh, cán bộ Hội đã động viên, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp luật và hướng dẫn chị cách tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố lắng nghe, trao đổi, tư vấn cho các trường hợp tại kỳ tiếp, tư vấn định kỳ cho hội viên, phụ nữ về các vấn đề hôn nhân và gia đình.

Tại các buổi tư vấn định kỳ, hội viên được hỗ trợ trên nguyên tắc tôn trọng, bảo mật thông tin cá nhân. Tùy từng hoàn cảnh, cán bộ Hội tư vấn về pháp luật, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn gia đình hoặc kết nối với cơ quan chức năng, chuyên gia tâm lý. Đến nay, cấp thành phố đã tổ chức 8 ngày tiếp, tư vấn cho 30 lượt hội viên; trong đó, 28 trường hợp được hỗ trợ trực tiếp và 2 trường hợp được kết nối với các cơ quan, chuyên gia, dịch vụ hỗ trợ.

Cùng với đó, các cấp Hội tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Trong năm 2026, Hội đã kết nối một trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng với Ngôi nhà Ánh Dương để được hỗ trợ; phối hợp tư vấn pháp lý cho 3 trường hợp trẻ em bị xâm hại, hỗ trợ 3 trường hợp trẻ em bị bỏ rơi và xác minh thông tin phản ánh qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Hội LHPN thành phố tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho 695 cán bộ chi hội, hội viên nòng cốt về kỹ năng nhận diện, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; đồng thời tổ chức 5 hội nghị truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 750 học sinh.

Hội LHPN thành phố phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố tổ chức hội nghị truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, tạo cơ hội để phụ nữ phát triển và tham gia bình đẳng trong xã hội. Đồng thời, Hội sẽ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, tiến bộ”.