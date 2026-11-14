Hội LHPN thành phố truyền thông về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất

Sáng 14/11, tại phường Vàng Danh, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Đảng ủy phường Vàng Danh tổ chức Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hoà, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phụ nữ Quảng Ninh hiện chiếm khoảng 49,5% dân số và 47% lực lượng lao động thành phố. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ khu vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 40,36%; nữ công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, dự án, khu công nghiệp chiếm trên 65%; doanh nghiệp nữ chiếm 28,4% tổng số doanh nghiệp; tỷ lệ lao động nữ làm công việc hưởng lương ước đạt 50% ở các ngành kinh tế. Trong hệ thống chính trị, tỷ lệ nữ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 30%, nữ đại biểu HĐND các cấp đạt 36,1%; nữ cán bộ, công chức, viên chức chiếm 75,12%. Những con số này khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; vai trò của phụ nữ trong lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung làm rõ việc bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tuyển dụng, đào tạo nghề, việc làm, thu nhập và phát triển nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, đồng hành cùng phụ nữ trong công việc và cuộc sống.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, nhân dân trên địa bàn phường Vàng Danh tham dự chương trình.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, quấy rối tình dục tại nơi làm việc và bạo lực trên không gian mạng; hướng dẫn cách ứng xử an toàn, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Các nội dung được truyền tải bằng nhiều hình thức sinh động, có tính tương tác như phóng sự, tiểu phẩm sân khấu hóa, thử thách nhập vai, hỏi đáp và trò chơi tìm hiểu kiến thức. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, công nhân và người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từng bước xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường lao động bình đẳng, an toàn, văn minh.

Các nội dung truyền thông được truyền tải bằng hình thức sân khấu hoá.

Thông qua hội nghị, Hội LHPN thành phố tiếp tục kêu gọi sự chung tay của nam giới, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; khuyến khích phụ nữ tự tin khẳng định năng lực, phát triển kinh tế, nâng cao quyền tự chủ, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.