Cầu nối xây dựng bình đẳng giới

Với vai trò là cầu nối giữa chính sách và đời sống, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực đưa thông điệp bình đẳng giới đến gần hơn với người dân; đồng thời đồng hành, trao cơ hội để phụ nữ, trẻ em gái vượt qua định kiến, tiếp cận nguồn lực, tự tin khẳng định vị thế và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Bình đẳng giới sẽ khó trở thành hiện thực nếu phụ nữ không có điều kiện nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn lực. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, các cấp Hội LHPN thành phố chú trọng đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tiếp cận các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ.

Ở nhiều địa bàn, Hội trở thành cầu nối giữa phụ nữ với các chương trình tín dụng, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Những hoạt động này không chỉ giúp phụ nữ có thêm thu nhập, mà còn tạo điều kiện để chị em tự chủ về kinh tế.

Mô hình kinh tế vườn tổng hợp của gia đình bà Hoàng Thị Nhi (khu 2, phường Yên Tử) có sự hỗ trợ về vốn của tổ chức Hội Phụ nữ.

Tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự đồng hành của tổ chức Hội càng có ý nghĩa. Từ hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn sản xuất đến nâng cao kiến thức, kỹ năng, các chương trình dành cho phụ nữ đã góp phần mở rộng cơ hội để chị em tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Chị Tô Hồng Lai, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Chẽ, cho biết: Ở cơ sở, chúng tôi cố gắng nắm bắt hoàn cảnh của từng hội viên, nhất là những phụ nữ còn khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Mục tiêu là để mỗi chị em không chỉ được bảo vệ khi gặp khó khăn, mà còn có cơ hội tiếp cận nguồn lực, có sinh kế, có thu nhập và tự tin quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình.

Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái. Từ cơ sở, cán bộ Hội chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện những trường hợp có nguy cơ bị tổn thương, đồng thời tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và kết nối các nguồn lực, giúp phụ nữ, trẻ em yếu thế có thêm điểm tựa vượt qua khó khăn.

Một trong những hoạt động giàu tính nhân văn được lan tỏa là chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ thành thị đến nông thôn, miền núi, những trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều trẻ em gái, đang nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các cấp Hội.

Hội LHPN phường Hà An trao kinh phí hỗ trợ cho trẻ trong chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Tường Vi

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Trần Hưng Đạo 3 (phường Hồng Gai), chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí cho các cháu, mà còn đồng hành lâu dài. Cán bộ, hội viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt việc học tập và tâm tư của các cháu. Với những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm về tinh thần nhiều khi cũng quan trọng như sự hỗ trợ về vật chất”.

Xây dựng bình đẳng giới là một quá trình lâu dài, không thể hoàn thành bằng một vài chương trình hay phong trào. Đó là sự thay đổi từng ngày trong nhận thức, hành động và cách ứng xử của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Với vai trò của mình, Hội LHPN các cấp ở Quảng Ninh đang góp phần kết nối chính sách với thực tiễn, kết nối nguồn lực với phụ nữ để nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Khi những chuyển biến tích cực bắt đầu từ từng gia đình, từng khu dân cư, bình đẳng giới sẽ từng bước đi vào thực chất. Hội LHPN các cấp của thành phố sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, tạo thêm cơ hội để phụ nữ khẳng định vị thế, vươn lên và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Quảng Ninh.