Quảng Ninh phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Chiều 16/11, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động sản xuất - Động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, dự và phát biểu tại lễ phát động.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố được triển khai gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực, tham gia quản lý và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu ấn nút phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong sản xuất, kinh doanh. Lao động nữ chiếm khoảng 43,6% lực lượng lao động nông nghiệp và trên 65% lao động tại các doanh nghiệp, dự án, khu công nghiệp. Toàn thành phố có 3.851 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc đại diện theo pháp luật, chiếm 28,4% tổng số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn gặp những rào cản trong tiếp cận việc làm ổn định, thu nhập, đào tạo kỹ năng và cơ hội thăng tiến. Tình trạng phân biệt đối xử, quấy rối tại nơi làm việc và nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, bảo vệ phụ nữ.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, tín dụng, khoa học công nghệ và các nguồn lực phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp cần bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng, tiền lương, đào tạo, thăng tiến; xây dựng môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử và quấy rối trên cơ sở giới.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, bình đẳng tham gia thị trường lao động và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững của địa phương.