Bồ Đào Nha thay đổi cách viết số 7 để tri ân Cristiano Ronaldo

Đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha quyết định thay đổi cách viết số 7 nhằm tri ân Cristiano Ronaldo, ngôi sao vừa chia tay đội tuyển sau sự nghiệp thi đấu quốc tế đầy ấn tượng.

Các cầu thủ và những em nhỏ dẫn cầu thủ ra sân đều mặc áo đấu số 7

﻿của Cristiano Ronaldo. Ảnh: AP

Ronaldo gắn bó với chiếc áo số 7 và biến con số này thành thương hiệu cá nhân “CR7”. Tuần trước, tiền đạo 41 tuổi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại hành trình đáng nhớ với 6 lần tham dự World Cup, một chức vô địch EURO và kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 14/11, đội tuyển Bồ Đào Nha viết: ”Đã đến lúc ra mắt một số 7 mới. Bởi có một số 7 sẽ sống mãi”. Bài đăng kèm biểu tượng con dê (GOAT – viết tắt của cụm từ “Greatest Of All Time”, nghĩa là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại), nhằm tôn vinh Ronaldo. Đoạn video đi kèm cho thấy số 7 được viết với một nét gạch ngang ở giữa, theo cách viết phổ biến tại châu Âu. Chi tiết này được xem là cách đội tuyển lưu giữ dấu ấn của Ronaldo, đồng thời nhắc nhở những cầu thủ kế nhiệm về di sản anh để lại với chiếc áo số 7.

Carlos Forbs là cầu thủ đầu tiên tiếp nhận áo số 7 sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, anh không có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch tại Nations League ngày 14/11. Trước đó, Bồ Đào Nha đã chắc suất vào vòng tứ kết.

Trước trận đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng tổ chức hoạt động tri ân Ronaldo. Tất cả các cầu thủ và những em nhỏ dẫn cầu thủ ra sân đều mặc áo đấu số 7 của tiền đạo này.

Trên khán đài còn xuất hiện tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ “OBRIGADO CAPI7ÃO” (Cảm ơn đội trưởng), trong đó số 7 được dùng thay cho chữ T, cùng hình ảnh Ronaldo ăn mừng bàn thắng.

Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển ngày 5/11 sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha là trong trận thắng 1-0 trước Xứ Wales trên sân nhà ngày 24/9 tại Nations League. Ở trận đấu tiếp theo, HLV Jesus để Ronaldo ngồi dự bị và cho biết không có kế hoạch xếp anh đá chính trong trận kế tiếp. Sau quyết định này, tiền đạo ngôi sao rời khu tập trung của đội tuyển. Sau đó, HLV Jesus khẳng định Ronaldo vẫn được chào đón trở lại, đồng thời cho biết việc có tiếp tục thi đấu cho đội tuyển hay không hoàn toàn do tiền đạo này quyết định.