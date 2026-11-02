Cristiano Ronaldo vắng mặt tại AFC Champions League, an ninh đe dọa lịch tổ chức Asian Cup

Cristiano Ronaldo được cho nghỉ trong trận Al-Nassr làm khách trước Pakhtakor tại Uzbekistan ngày 2/11, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại A-rập Xê-út tiếp tục ảnh hưởng đến các giải bóng đá châu Á. Sau khi một số trận đấu thuộc AFC Champions League bị hoãn hoặc điều chỉnh lịch, khả năng Asian Cup 2027 phải lùi sang năm 2028 cũng đang được đặt ra.

Cristiano Ronaldo vừa lập hat-trick tại Giải vô địch quốc gia A-rập Xê-út. Ảnh tư liệu: AP

Huấn luyện viên Ange Postecoglou không điền tên Ronaldo vào danh sách thi đấu trận gặp Pakhtakor tại Tashkent, cùng với Kingsley Coman và Mohamed Simakan. Nhà cầm quân này cho biết quyết định nhằm giảm tải cho các cầu thủ trước lịch thi đấu dày đặc và quãng đường di chuyển dài.

Trước đó, Ronaldo vừa lập hat-trick tại Giải vô địch quốc gia A-rập Xê-út, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985. Al-Nassr đang hướng tới danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên nhưng khởi đầu không thuận lợi, hiện đứng thứ chín ở bảng khu vực phía Tây, ngoài nhóm tám đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Tình hình an ninh tại A-rập Xê-út đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của Al-Nassr. Tuần trước, AFC phải hoãn trận đấu giữa đội bóng này và Al-Wasl của Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) sau khi đội khách từ chối đến Riyadh. Trước đó, trận sân nhà của Al-Nassr ngày 12/10 cũng bị lùi giờ thi đấu một tiếng sau những thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi tại Yemen.

Các câu lạc bộ A-rập Xê-út khác vẫn chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Al-Ahli sẽ làm khách trước Al-Sadd tại Qatar, trong khi Al-Hilal dự kiến tiếp đón Shabab Al-Ahli của UAE. Trận đấu của Al-Hilal hiện được cho là vẫn có thể diễn ra theo kế hoạch.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn hơn đang hướng tới Asian Cup, giải đấu dự kiến khai mạc tại A-rập Xê-út ngày 7/1/2027. Các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào A-rập Xê-út làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bảo đảm an ninh cho giải đấu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto cho rằng tình hình hiện vẫn chưa an toàn và việc tổ chức Asian Cup tại A-rập Xê-út theo kế hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết liên đoàn có thể chờ đến cuối tháng 11 để đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Phía A-rập Xê-út khẳng định công tác chuẩn bị vẫn diễn ra đúng tiến độ. Thời gian và địa điểm tổ chức tất cả các trận đấu đã được chốt trong tuần trước.