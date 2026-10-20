Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro vì tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 19/10 (theo giờ địa phương), Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận quyết định treo giò Cristiano Ronaldo 30 ngày và phạt 255 euro (285 USD) do tự ý rời trại tập trung của đội tuyển quốc gia. FPF đánh giá mức kỷ luật này là “phù hợp và thỏa đáng”.

Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha vỗ tay trong lúc khởi động trước trận gặp Xứ Wales tại UEFA Nations League, ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 24/9/2026 Ảnh: AP

Trước đó, FPF đã ra quyết định đình chỉ thi đấu tạm thời đối với tiền đạo kỳ cựu.

Theo FPF, Ronaldo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm trong bản giải trình chính thức gửi ngày 16/10. Việc cầu thủ này nhận lỗi cùng hồ sơ kỷ luật trong sạch là những tình tiết giúp giảm nhẹ hình phạt.

Mức phạt 255 euro cũng là mức tiền phạt cao nhất mà FPF có thể áp dụng sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Ronaldo có quyền kháng cáo quyết định treo giò. Tuy nhiên, trước đó, anh đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân có thể phải chịu án kỷ luật. Tiền đạo này chưa đưa ra phản ứng công khai sau khi FPF công bố quyết định chính thức.

Sự việc bắt nguồn từ đợt tập trung gần đây của đội tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League. Ronaldo ra sân trong trận mở màn thắng Xứ Wales, nhưng phải ngồi dự bị suốt trận thắng Na Uy ngày 27/9.

Sau trận đấu, Ronaldo cáo buộc huấn luyện viên Jorge Jesus không thực hiện thỏa thuận về việc cho anh ra sân, rồi tự ý rời đội tuyển.

Không có Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục đánh bại Đan Mạch và Na Uy để giành quyền vào tứ kết Nations League.

Án treo giò có hiệu lực từ ngày 1/10, thời điểm Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. Như vậy, Ronaldo đã chấp hành 19 ngày trong tổng số 30 ngày kỷ luật và dự kiến có thể trở lại trong trận gặp Đan Mạch tại Nations League vào ngày 14/11 tới.