Cổ động viên Porto động viên cầu thủ sau pha phản lưới nhà

Hậu vệ Francisco Moura của Porto đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ sau pha phản lưới nhà khó tin trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, khiến anh bật khóc và xin được thay ra.

Adrian Skogmar của Malmo tranh bóng với Francisco Moura của Porto (phải) trong trận đấu giai đoạn mở màn Europa League giữa FC Porto và Malmo tại Porto, Bồ Đào Nha. Ảnh: AP.

Sự việc xảy ra ở phút 57 trận Porto gặp đội bóng hạng ba Paredes tại vòng Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha ngày 20/11. Sau pha cản phá của thủ môn Porto, bóng bật đến vị trí Moura trong khu vực gần khung thành, nhưng hậu vệ này lại đá ngược bóng vào lưới nhà, giúp Paredes gỡ hòa 1-1.

Ngay sau tình huống phản lưới, Moura đổ gục xuống sân, hai tay ôm mặt. Một số đồng đội chạy đến an ủi và đỡ anh đứng dậy, nhưng cầu thủ 27 tuổi tiếp tục kéo áo trùm đầu, bật khóc và ra hiệu với ban huấn luyện rằng muốn được thay ra.

Chứng kiến phản ứng của Moura, cả đồng đội lẫn cầu thủ đối phương đều đến động viên anh. Nhiều cổ động viên trên sân Estádio do Dragão cũng dành những tràng pháo tay khích lệ hậu vệ Porto. Moura không được thay ra ngay mà tiếp tục thi đấu đến phút 70.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau hiệp phụ, trước khi Porto giành chiến thắng 3-1 trong loạt sút luân lưu để vượt qua Paredes.

Sự ủng hộ dành cho Moura tiếp tục được thể hiện tại đại hội thành viên Porto ngày 21/11. Thành viên câu lạc bộ đã kêu gọi mọi người động viên cầu thủ này và nhận được sự hưởng ứng bằng những tràng pháo tay. Chủ tịch đại hội thành viên António Tavares cho biết các thành viên hiểu rằng sai lầm có thể xảy ra trong bóng đá và muốn thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ với Moura. Chủ tịch Porto André Villas-Boas cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi động viên hậu vệ 27 tuổi.

Trước đó, Moura từng phải đối mặt với những lời công kích trên mạng xã hội sau các sai lầm trong thi đấu. Hồi tháng 2, anh hạn chế bình luận trên Instagram sau khi để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền giúp Sporting Lisbon gỡ hòa ở những phút cuối trận. Đến tháng 3, Moura tạm thời vô hiệu hóa tài khoản sau trận hòa Benfica.