Các đơn vị, địa phương phối hợp giải quyết tốt kiến nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ

Tại buổi làm việc của tập thể lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn do đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì sáng 22/10, đã có nhiều ý kiến, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh được lãnh đạo thành phố, sở, ngành giải đáp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự có trên 100 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp nhiều kiến nghị của doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến hỗ trợ vay vốn tín dụng, cấp mỏ cát san lấp và một số khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; vận hành hiệu quả cơ chế chăm sóc doanh nghiệp, thành lập tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ và tập trung giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chuyên môn cần duy trì việc tham mưu kế hoạch gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp hằng quý, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực cho các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng trong quý IV/2026.

Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Xuân Điệp trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Đây là buổi gặp gỡ, làm việc lần thứ 12 được thành phố tổ chức trong năm 2026 và dự kiến tiếp tục duy trì định kỳ hằng quý. Hoạt động thể hiện quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 21/10, thành phố có 2.795 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 93,2% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 39.895 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 14.300 doanh nghiệp. Đến ngày 20/10/2026, tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 47.498 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.