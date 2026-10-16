Doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch thu - đông

Để kích cầu du lịch những tháng cuối năm, thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời vận động doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, phát triển sản phẩm gia tăng trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách trong mùa thu - đông.

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cùng các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm của du khách. Các chương trình được thực hiện đến hết tháng 12/2026, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến, thúc đẩy hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm.

Từ nay đến cuối năm, du khách lẻ mua vé tham quan vịnh Hạ Long tại quầy số 5, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ được tặng 1 đồ uống miễn phí.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, ngay từ tháng 8, khi Kế hoạch số 380/KH-UBND được ban hành, 100 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long cùng triển khai chương trình tặng đồ uống miễn phí cho du khách lẻ thăm vịnh Hạ Long. Không chỉ ưu đãi dịch vụ, các tàu du lịch đang nghiên cứu thêm những phần quà mang dấu ấn di sản như mũ, áo, đồ lưu niệm, nhằm tạo thêm trải nghiệm và khuyến khích du khách quay trở lại. Anh Bùi Anh Văn, du khách đến từ Hà Nội vui vẻ cho biết: Trải nghiệm tham quan vịnh Hạ Long trên du thuyền sang trọng, lại còn được tặng kèm đồ uống, chúng tôi cảm thấy rất thích thú. Tuy phần quà tặng không lớn nhưng mang lại ấn tượng tốt, giúp du khách cảm nhận rõ sự thân thiện từ chủ tàu cho đến đội ngũ phục vụ. Quảng Ninh thực sự là một điểm đến rất đáng nhớ và đáng ghé thăm.

Cùng với đội tàu du lịch, các đơn vị lữ hành, nhà hàng, vận tải và cơ sở lưu trú cũng đẩy mạnh liên kết, xây dựng gói dịch vụ trọn gói, kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và vận chuyển. Cách làm này giúp du khách thuận tiện hơn khi trải nghiệm, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu - đông, khách sạn FTE Hạ Long áp dụng ưu đãi giảm giá phòng từ 46-60% đến hết năm 2026, kết hợp các dịch vụ ẩm thực, spa và xe điện. Chị Trần Thị Thùy, Giám đốc Kinh doanh khách sạn, cho biết: Chuỗi sự kiện kích cầu của thành phố tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thu hút khách. Có thời điểm, công suất phòng của khách sạn đạt trên 70%, lượng khách quốc tế cũng ghi nhận tín hiệu khả quan.

Nhiều cơ sở lưu trú khác cũng triển khai ưu đãi hấp dẫn. Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre giảm 55%, kèm bữa sáng và một bữa ăn chính; khách sạn À La Carte Hạ Long giảm gần 40%, tặng bữa ăn chính khi khách lưu trú 2 đêm hoặc combo bánh, nước khi lưu trú 1 đêm. Khu nghỉ dưỡng Angsana Quan Lạn giảm giá tới gần 61%, kèm dịch vụ tàu cao tốc và trà chiều.

Ở nhóm dịch vụ tham quan, vui chơi, Tổ hợp giải trí Chã Village Hạ Long giảm 50% giá đồ uống; các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt 2 tầng, thuyền ba vách - Cánh buồm di sản và du thuyền Azure 9 Hạ Long Yacht Club áp dụng chương trình mua 5 vé, tặng 1 vé. Các chương trình ưu đãi đa dạng đang góp phần tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh trong mùa thu - đông.

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ trung tâm đến biên giới, biển đảo đều triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Trong 9 tháng năm 2026, các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt trên 4,2 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch trên 56.000 tỷ đồng. Để góp phần hoàn thành mục tiêu cả năm đón 22,5 triệu lượt khách, tổng thu khoảng trên 68.500 tỷ đồng, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết: Các doanh nghiệp và chi hội du lịch trên địa bàn đều tích cực, chủ động vào cuộc hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026 của thành phố. Các đơn vị đều thống nhất quan điểm kích cầu, bên cạnh gia tăng thêm nhiều ưu đãi cho du khách, yếu tố đặc biệt quan trọng là nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách tốt nhất. Qua đó, không chỉ thu hút gia tăng lượng khách mà còn tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách tại Quảng Ninh.