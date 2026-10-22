Theo dòng thời sự ngày 22/10/2026: Một đầu mối theo sát kiến nghị doanh nghiệp

Hơn 100 doanh nghiệp tham dự cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh sáng 22/10, nêu những khó khăn liên quan đến vốn tín dụng, nguồn vật liệu san lấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau 12 cuộc gặp gỡ, đối thoại từ đầu năm, Quảng Ninh tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, trong đó có việc thành lập tổ công tác do một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng.Trọng tâm là xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp và theo dõi việc xử lý những vấn đề doanh nghiệp phản ánh.