Gỡ khó để doanh nghiệp phát triển

Một quốc gia giàu mạnh, một địa phương giàu mạnh khi có cộng đồng doanh nghiệp phát triển, người dân giàu có, hạnh phúc. Xác định rõ quan điểm này, trong suốt hành trình phát triển, thành phố Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, chăm lo đến cộng đồng doanh nghiệp với phương châm “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chính là sự phát triển bền vững của Quảng Ninh”. Thành phố luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài, hiệu quả, qua đó đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của Quảng Ninh.

Năm 2026 này, một trong những nội dung quan trọng của chủ đề công tác năm mà Quảng Ninh đặt ra là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế”. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã rà soát mọi nhiệm vụ, dư địa phát triển để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng từng tháng, quý, từng lĩnh vực, sản phẩm…

Với tinh thần luôn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, đồng thời khai thác tối đa những khu vực còn dư địa phát triển, Quảng Ninh đã chủ động điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng lên trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng, cao hơn so với dự kiến đầu năm là tăng trưởng hai con số.

Những năm qua, Quảng Ninh luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Trong ảnh: Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai). Ảnh: Thanh Tùng

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho từng tháng, từng quý, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức hơn 10 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp được thành phố theo dõi, kiểm tra tiến độ giải quyết, đồng thời lắng nghe phản ánh từ phía doanh nghiệp. Đến thời điểm này, đã có hơn 200 kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp được giải quyết.

Cùng với tháo gỡ những khó khăn, thành phố Quảng Ninh cũng cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính nhằm tiết giảm thời gian, chi phí, công sức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cải thiện tối đa môi trường đầu tư, kinh doanh. Đến nay, trên 1.000 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hoá hồ sơ, tiết kiệm chi phí tuân thủ. Tất cả các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp đều được thực hiện trực tuyến, phi địa giới.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện tối đa về vốn, mặt bằng sản xuất, nhân lực để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, triển khai dự án, sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Từ sự đồng hành của thành phố, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Quảng Ninh không ngừng lớn mạnh. Đến thời điểm này, toàn thành phố có gần 13.800 doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh có gần 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 108,6% chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2026 đề ra là 2.500 doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đã đóng góp gần 46.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước trong 9 tháng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước, với tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,7% tổng lực lượng lao động xã hội.

9 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước đạt 80.327 tỷ đồng, bằng 108,70% dự toán Trung ương giao, 108,55% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng 80,33% kế hoạch thu cả năm, tăng 88,28% so với cùng kỳ. Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,96% để phấn đấu cả năm 2026 đạt trên 13%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng.

Hiện thành phố tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm thi đua cuối năm, tập trung 4 nhóm chỉ tiêu: Tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, Quảng Ninh xác định tiếp tục đồng hành, sát cánh để cộng đồng doanh nghiệp phát triển và về đích mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đúng hẹn.