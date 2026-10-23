Cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ

Ngày 23/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức chương trình đào tạo “Thuế, kế toán và cập nhật các chính sách thuế mới dành cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ”. Chương trình thu hút 40 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý và kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh chương trình đào tạo “Thuế, kế toán và cập nhật các chính sách thuế mới dành cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ”.

Tại chương trình, các chuyên gia về tài chính, kế toán, thuế, cập nhật các chính sách thuế mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; hướng dẫn nhận diện những sai sót thường gặp trong quản lý hóa đơn, chứng từ, hạch toán doanh thu, chi phí, kê khai và quyết toán thuế. Các tình huống thực tiễn được phân tích nhằm giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro, thực hiện đúng quy định và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Các học viên cũng trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, nhất là đối với hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, nhà hàng và các dịch vụ du lịch.

Đây là lớp thứ 34 trong tổng số 50 lớp thuộc chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được UBND thành phố giao Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, cập nhật và thực hiện đúng chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh.