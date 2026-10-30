Các nhà ngoại giao G20 đối mặt bất đồng sâu sắc trước thềm cuộc họp tại Atlanta

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20), trong đó có đại diện Nga và Trung Quốc, sẽ nhóm họp tại Atlanta, Mỹ, trong bối cảnh tồn tại những bất đồng sâu sắc về nhiều cuộc xung đột và khủng hoảng toàn cầu, đe dọa an ninh quốc tế và hoạt động thương mại.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai,

﻿Ấn Độ, ngày 21/10/2026. Ông dự kiến chủ trì cuộc họp G20 trong hai ngày 30 và 31/10 tại Mỹ. Ảnh: AP

G20 hiện gồm 19 quốc gia, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU), quy tụ các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ chủ trì cuộc họp diễn ra trong hai ngày 30 và 31/10, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 do Tổng thống Donald Trump đăng cai tại sân golf của ông ở Miami vào tháng 12.

Khả năng các nước đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề gây tranh cãi được đánh giá là rất thấp. Những vấn đề này góp phần đẩy chi phí nhiên liệu toàn cầu tăng cao, đồng thời làm gia tăng bất ổn trong hoạt động thương mại.

Các quan chức Mỹ cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này tại cuộc họp là giải quyết bất đồng liên quan đến quyền tự do hàng hải. Trong khi đó, khả năng Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự vào Iran đang khiến các quốc gia trong khu vực, trong đó có Ả Rập Xê Út - thành viên G20, lo ngại.

Sự tham dự của Nga là một trong những vấn đề gây tranh cãi trước thềm cuộc họp. Matxcova sẽ cử Ngoại trưởng Sergey Lavrov đến Atlanta, trong khi Trung Quốc do một thứ trưởng ngoại giao đại diện. Phần lớn các nước khác đều cử ngoại trưởng tham dự, theo các quan chức Mỹ. Một số thành viên G20 bày tỏ quan ngại trước việc Washington mời Nga trong bối cảnh Matxcova gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio muốn tận dụng cuộc họp để thúc đẩy hợp tác về các thách thức kinh tế và an ninh toàn cầu, trong đó có tự do hàng hải, an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Tuy nhiên, giới chuyên gia hoài nghi khả năng các thành viên vượt qua bất đồng để đạt đồng thuận, đồng thời cho rằng cuộc họp sẽ là phép thử đối với khả năng Mỹ xây dựng hợp tác với các đối tác trong bối cảnh trật tự kinh tế toàn cầu ngày càng chia rẽ.