Tổng thống Peru là lãnh đạo Mỹ Latinh mới nhất thăm nhà tù CECOT

Tổng thống Peru Keiko Fujimori ngày 29/10 đã đến thăm CECOT, siêu nhà tù an ninh tối đa có sức chứa tới 40.000 phạm nhân do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele xây dựng. Đây là nhà tù mà ông Bukele tuyên bố nhằm giam giữ những thành viên nguy hiểm nhất của các băng nhóm tội phạm. Bà Fujimori là nhà lãnh đạo Mỹ Latinh mới nhất đến thăm cơ sở giam giữ gây chú ý này.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori (giữa) tham quan Trung tâm Giam giữ Khủng bố (CECOT) tại Tecoluca, El Salvador, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Nhà tù CECOT thu hút sự chú ý của quốc tế vào năm 2025, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa hơn 250 người Venezuela bị trục xuất đến đây, với cáo buộc những người này có liên hệ với băng nhóm Tren de Aragua nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh. Một số công dân El Salvador, trong đó có Kilmar Abrego Garcia, cũng bị đưa đến cơ sở này.

Chuyến thăm của bà Fujimori diễn ra hơn một tuần sau khi Tổng thống Costa Rica Laura Fernández đến tham quan CECOT trong chuyến công du nhằm gặp Tổng thống Bukele. Nhà lãnh đạo Costa Rica gần đây cũng khánh thành một nhà tù an ninh tối đa trong bối cảnh bạo lực liên quan đến ma túy gia tăng.

Bà Fujimori, người nhậm chức tổng thống hồi tháng 7, từng bày tỏ mong muốn xây dựng một nhà tù tương tự mô hình tại El Salvador trong chiến dịch tranh cử, giữa lúc Peru đối mặt cuộc khủng hoảng an ninh do tình trạng tống tiền tràn lan và số vụ giết người gia tăng. Tại buổi làm việc, bà nhắc lại rằng việc Peru từng phải đối phó với hai tổ chức khủng bố lớn trong những năm 1980 và đầu thập niên 1990.

CECOT được đưa vào hoạt động năm 2023, có sức chứa lên tới 40.000 phạm nhân. Nhà tù này là một phần trong chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm của chính quyền Tổng thống Bukele.

Hơn 90.000 người đã bị bắt giam tại El Salvador kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào tháng 3/2022. Biện pháp này cho phép chính quyền tạm đình chỉ một số quyền cơ bản của công dân nhằm đấu tranh chống các băng nhóm tội phạm. Biện pháp này đã vấp phải sự giám sát và chỉ trích của các tổ chức nhân quyền, vốn ghi nhận hàng nghìn trường hợp bắt giữ tùy tiện.

El Salvador hiện có tỷ lệ người bị giam giữ trên đầu người cao nhất thế giới, với khoảng 1,5% dân số đang ở trong tù.