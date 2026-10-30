Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước lo ngại về trí tuệ nhân tạo

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng 30/10, khi những lo ngại về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng sau khi đà giảm của cổ phiếu Alphabet kéo thị trường Mỹ đi xuống.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,6%, xuống 62.960,60 điểm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích dự đoán cơ quan này sẽ chưa điều chỉnh lãi suất trong lần này, sau khi nâng lãi suất cơ bản lên 1,25% hồi tháng trước.

Mỹ cũng đang gây sức ép buộc Nhật Bản tăng lãi suất do lo ngại đồng Yen suy yếu. Trên thị trường ngoại hối, đồng USD giảm xuống còn 157,50 Yen, so với mức 157,65 Yen trước đó. Đồng Euro tăng lên 1,1197 USD, từ mức 1,1181 USD.

Tại các thị trường khác trong khu vực, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5%, lên 8.937,60 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 5,4%, xuống 5.618,76 điểm, khi cổ phiếu của SK Hynix và Samsung Electronics đều đi xuống trong phiên giao dịch buổi sáng.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2%, lên 23.225,69 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm 0,9%, xuống 3.618,14 điểm.

Diễn biến trái chiều tại các thị trường châu Á diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực AI biến động mạnh. Sức hút lớn của công nghệ này khiến một số nhóm cổ phiếu, trong đó có các nhà sản xuất chip, tăng giá nhờ sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, những lo ngại về triển vọng và nguồn cung cũng có thể khiến các cổ phiếu này giảm mạnh.

Trên phố Wall, S&P 500 giảm 0,3%, ghi nhận phiên đi xuống đầu tiên trong 4 ngày, xuống 7.720,39 điểm, dù phần lớn cổ phiếu trong chỉ số này và trên toàn thị trường đều tăng giá. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,4%, xuống 26.184,72 điểm, trong khi Dow Jones Industrial Average mất 132,54 điểm, tương đương 0,3%, còn 52.342,56 điểm.

Cổ phiếu Alphabet có ảnh hưởng lớn trên phố Wall do Tập đoàn này nằm trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường. Cổ phiếu loại A của tập đoàn này giảm 12,6%, ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu niêm yết cách đây hơn 20 năm.