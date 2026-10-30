Skelly – bộ xương khổng lồ trở thành biểu tượng Halloween ở Mỹ

Halloween là một trong những lễ hội được người dân Mỹ hưởng ứng rộng rãi mỗi năm, khi đường phố, nhà cửa và các khu dân cư được phủ kín bởi những hình ảnh ma quái, từ bí ngô khắc hình mặt, mạng nhện giả đến những bộ xương trang trí. Trong số đó, Skelly – bộ xương khổng lồ cao hơn 3,6 m của Home Depot – đã vượt khỏi vai trò một món đồ trang trí theo mùa để trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh nét văn hóa lễ hội đầy phóng khoáng và có phần khác thường của người Mỹ.

Bộ xương khổng lồ cao 3,66 m của Home Depot được đặt ở sân trước một ngôi nhà

﻿tại Cincinnati, Mỹ, ngày 24/9/2024. Ảnh: AP

Bộ xương khổng lồ Skelly lần đầu xuất hiện vào năm 2020, năm đầu tiên đầy biến động của đại dịch COVID-19, thời điểm con người phải đối mặt với mất mát, lo âu và đủ thứ xáo trộn trong cuộc sống. Đó cũng là lúc nhiều người đổ xô tích trữ giấy vệ sinh và tìm đến những món đồ mua sắm có phần kỳ quặc để giải khuây trong thời gian giãn cách. Nổi bật trong số đó là Skelly – bộ xương cao khoảng 3,66 m, nặng hơn 40 kg, có đôi mắt LCD phát sáng, được chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng Home Depot tung ra thị trường với giá 299 USD, đúng dịp Halloween.

Rất nhiều người đã tìm mua Skelly. Kể từ năm 2020, Skelly bắt đầu xuất hiện trên những bãi cỏ trước nhà tại các khu dân cư ngoại ô, từ California đến New Jersey, hay trên những bậc thềm của các ngôi nhà phố kiểu brownstone ở Brooklyn. Có gia đình để bộ xương đứng nguyên hình dáng ban đầu, có người lại khoác lên nó những bộ trang phục hóa trang.

Chẳng bao lâu sau, các chủ nhân nhận ra rằng nếu giữ Skelly ngoài sân quanh năm, họ sẽ có thêm vô số dịp để thay trang phục cho bộ xương theo từng mùa lễ hội, ví dụ như dịp Giáng sinh, Quốc khánh Mỹ 4/7, hay thậm chí chỉ đơn giản là diện một bộ bikini vào mùa hè, tất cả đều có thể trở thành cơ hội để Skelly xuất hiện với diện mạo mới.

Năm 2024, Skelly được bổ sung phụ kiện tạo hiệu ứng tia sét ở phần ngực. Đến năm 2026, khả năng kết nối Bluetooth cho phép chủ nhân ghi âm hoặc phát giọng nói trực tiếp qua mô hình bộ xương, mang đến những phút giây giải trí (hoặc đôi khi là những trò hù dọa) cho người dân ở khu vực xung quanh. Skelly giờ đây còn có thêm những người bạn là chó, mèo, cùng một phiên bản thu nhỏ cao khoảng 2 m dành cho những người chưa thực sự sẵn sàng sở hữu bộ xương khổng lồ. Dù vậy, sản phẩm vẫn liên tục cháy hàng trước mỗi mùa Halloween.

“Đây là món đồ trang trí mang đậm phong cách Mỹ”, bà Aubrey Horowitz, phụ trách ngành hàng trang trí lễ hội của Home Depot, nhận xét. “Chúng tôi yêu thích cảm giác hoài niệm mà những món đồ này gợi lên, cũng như cách chúng giúp mọi người kết nối với cộng đồng và những người xung quanh. Và thực tế là, đôi khi đồ trang trí càng lớn lại càng hấp dẫn”.

Nước Mỹ không phải nơi khai sinh Halloween. Tuy nhiên, cách người Mỹ tận hưởng ngày lễ này với tất cả sự phóng khoáng và có phần thái quá lại mang đậm dấu ấn văn hóa của họ.