Chênh giá, chọn Samsung Tab S12 Plus hay Samsung Tab S12 Ultra?

Galaxy Tab S12 vừa được ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản Ultra và Plus, chênh nhau 5 triệu đồng ở giá khởi điểm. Hai máy cùng dùng chip MediaTek Dimensity 9500 và bút S Pen, nhưng khác nhau ở kích thước màn hình và pin. Khoản chênh này chỉ đáng bỏ thêm khi bạn cần màn hình rộng hoặc trang bị riêng của bản Ultra.

Hai phiên bản Galaxy Tab S12 chênh nhau bao nhiêu tiền?

Hai phiên bản Galaxy Tab S12 chênh nhau 5 triệu đồng ở mức giá khởi điểm, theo giá bán lẻ đề nghị Samsung Việt Nam công bố ngày 30/9/2026. Ở mức giá khởi điểm, cả hai máy dùng chung cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB, mỗi dòng còn có bản Wi-Fi lẫn 5G, hai màu Xám và Bạc.

Phiên bản

Giá bán lẻ

Galaxy Tab S12 Ultra 12GB 256GB

Từ 39.990.000 đồng

Galaxy Tab S12 Plus 12GB 256GB

Từ 34.990.000 đồng



Lưu ý, mức giá trong bảng là giá đề nghị của hãng, giá bán thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và từng chương trình khuyến mãi.

Galaxy Tab S12 Ultra khác bản Plus ở những điểm nào?

Galaxy Tab S12 Ultra khác bản Plus chủ yếu ở màn hình, thân máy, pin, camera và chuẩn Wi-Fi. Hai bản vẫn dùng chung con chip, hệ điều hành và bút S Pen, nên việc ghi chú hay học trực tuyến khá tương đồng.

Màn hình và thiết kế

Bản Ultra có màn hình 14,6 inch, lớn hơn mức 12,6 inch của bản Plus, nên mỗi cửa sổ rộng hơn khi bạn chia màn hình làm 3 bằng chế độ Multi Window. Cả 2 màn hình đều dùng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.600 nit, nên thao tác cuộn trang và xem nội dung trên hai máy tương đương nhau.

Bản Ultra có màn hình 14,6 inch, rộng rãi khi đa nhiệm.

Về thiết kế, bản Ultra được Samsung giới thiệu là mẫu Galaxy Tab mỏng hàng đầu của hãng khi thân máy chỉ dày 5,1 mm, so với 5,3 mm trên bản Plus. Đổi lại, bản Ultra nặng 692 gram ở phiên bản Wi-Fi trong khi bản Plus chỉ 553 gram, nên Galaxy Tab S12 Plus hợp hơn với người cần mang máy theo mỗi ngày.

Pin và khả năng sạc

Về pin, bản Ultra dùng viên pin 11.600 mAh, lớn hơn viên pin 10.600 mAh trên Galaxy Tab S12 Plus. Theo Samsung, thời gian phát video của bản Ultra đạt đến 23 giờ, nhiều hơn mức 21 giờ của bản Plus khi đo trong cùng điều kiện thử nghiệm của hãng.

Cả hai máy đều hỗ trợ sạc có dây 45 W, sạc từ 0% lên 100% trong khoảng 95 phút với củ sạc tương ứng được Samsung bán riêng. Cần lưu ý rằng các mốc thời lượng trên là kết quả Samsung đo khi phát video 720p, nên thời gian dùng thực tế thay đổi tùy độ sáng màn hình, kết nối mạng và ứng dụng bạn mở.

Camera sau và kết nối Wi-Fi

Galaxy Tab S12 Ultra có cụm camera sau gồm camera chính 13 MP và camera góc siêu rộng 8 MP, trong khi bản Plus chỉ có một camera chính 13 MP. Camera góc siêu rộng trên bản Ultra thu được khung hình rộng hơn khi người dùng chụp lại bảng trắng trong phòng họp hay một bản vẽ khổ lớn mà không cần lùi ra xa.

Bản Ultra thêm camera góc siêu rộng 8 MP chụp bảng trắng.

Về kết nối, bản Ultra hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, mới hơn chuẩn Wi-Fi 6E trên bản Plus của cùng dòng máy. Tuy nhiên, người sử dụng chỉ tận dụng được chuẩn Wi-Fi 7 khi bộ phát Wi-Fi ở nhà hoặc văn phòng cũng hỗ trợ chuẩn kết nối này.

Nên mua Galaxy Tab S12 Plus hay Galaxy Tab S12 Ultra tại CellphoneS?

Người mua nên chọn Galaxy Tab S12 Plus nếu ưu tiên máy gọn nhẹ để mang theo mỗi ngày, và chọn Tab S12 Ultra nếu cần màn hình lớn cho công việc đa nhiệm. Bản Plus phù hợp với học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng thường ghi chú, đọc tài liệu và học trực tuyến trong lúc di chuyển.

Bản Ultra hợp hơn với người làm thiết kế, chỉnh ảnh hoặc dựng video, vì màn hình rộng hơn giúp mỗi cửa sổ hiển thị lớn hơn khi mở cùng lúc. Nếu bạn ít chụp tài liệu bằng camera sau và chưa dùng bộ phát Wi-Fi 7, khoản chênh giá của bản Ultra chủ yếu dành cho màn hình lớn hơn và viên pin dung lượng cao hơn.

Bản Plus 553 gram dễ mang theo hơn bản Ultra 692 gram.

Cả hai phiên bản Galaxy Tab S12 đều được phân phối tại hệ thống CellphoneS, kèm chính sách trả góp và nhiều chương trình ưu đãi. Khi chọn mua một trong hai máy tại CellphoneS, người mua được hưởng những quyền lợi sau:

Thu cũ đổi mới: Bạn có thể đổi thiết bị cũ đang dùng để trừ vào số tiền mua máy mới qua chương trình thu cũ của CellphoneS.

Ưu đãi S-Student và S-Teacher: Học sinh, sinh viên và giáo viên được giảm thêm khi xác thực thông tin qua chương trình S-Student hoặc S-Teacher.

Bao da bàn phím chính hãng: Samsung có bao da bàn phím riêng cho từng phiên bản, bạn có thể đặt mua kèm máy tại CellphoneS với giá ưu đãi để có đủ bộ làm việc trong một lần.

Galaxy Tab S12 bản Ultra và bản Plus dùng chung chip, bút S Pen và phần mềm, nên lựa chọn giữa 2 máy chủ yếu nằm ở kích thước màn hình. Bản Plus gọn nhẹ hơn và để dư tiền cho phụ kiện, còn bản Ultra có màn hình rộng cùng viên pin lớn. Nếu còn phân vân, hãy ưu tiên bản Plus để mang theo hoặc bản Ultra để đa nhiệm.