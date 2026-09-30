Cập nhật giá Apple Watch Series 11, SE 3 mới nhất

Cùng sử dụng vi xử lý S10, Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 lại định hình hai phân khúc ngân sách khác biệt. Tại hệ thống CellphoneS, mức giá khởi điểm của bộ đôi này lần lượt từ 10.990.000 đồng và 6.490.000 đồng. Khoản chênh lệch tài chính này mang lại những nâng cấp vượt trội về độ sáng màn hình, thời lượng pin 24 giờ, hệ thống cảm biến sức khỏe chuyên sâu cùng khung vỏ titan bền bỉ.

Giá Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 mới nhất bao nhiêu?

Giá bán của Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 sẽ thay đổi phụ thuộc kích thước, kết nối và chất liệu vỏ. Vì vậy, người mua nên đối chiếu đúng phiên bản thay vì chỉ nhìn vào mức giá khởi điểm của từng dòng.

Bảng giá Apple Watch series 11 theo từng phiên bản

Tại CellphoneS Apple Watch Series 11 bản nhôm GPS có giá từ 10.990.000đ. Ngân sách này sẽ tăng mạnh nếu bạn nâng cấp lên phiên bản có kết nối di động hoặc vỏ titan, tạo mức chênh lệch tài chính lớn so với Apple Watch SE 3.

Phiên bản

Kết nối

Chất liệu

Giá tham khảo

42mm

GPS

Nhôm

10.790.000đ

46mm

GPS

Nhôm

11.490.000đ

42mm

5G/Cellular

Nhôm

13.990.000đ

46mm

5G/Cellular

Nhôm

14.290.000đ

42mm

5G/Cellular

Titan

19.590.000đ - 20.990.000đ

46mm

5G/Cellular

Titan

21.490.000đ - 22.490.000đ



Lưu ý: Giá được cập nhật vào ngày 28/9, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi hiện hành.

Series 11 có nhiều phiên bản từ chất liệu đến khả năng kết nối.

Các mức giá trên là những phiên bản đang được CellphoneS phân phối, trong đó mức giá còn phụ thuộc vào những loại dây đi kèm. Apple xác nhận Series 11 có hai cỡ 42mm, 46mm và lựa chọn vỏ nhôm hoặc titan; phiên bản Cellular hỗ trợ 5G RedCap bên cạnh LTE.

Bảng giá Apple Watch SE 3 theo từng phiên bản

Với thiết kế giới hạn ở tùy chọn vỏ nhôm thì Apple Watch SE 3 sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn hẳn so với Apple Watch series 11. Nếu bạn có thói quen luôn mang theo iPhone bên mình, việc chọn bản GPS sẽ là một bài toán tiết kiệm thông minh. Ngược lại, phiên bản Cellular lại là trợ thủ đắc lực cho những ai muốn duy trì kết nối xuyên suốt lúc tập thể thao hay ra ngoài mà không cần mang theo điện thoại.

Phiên bản

Kết nối

Giá tham khảo

40mm

GPS

6.790.000đ

44mm

GPS

7.690.000đ

40mm

Cellular

8.290.000đ

44mm

Cellular

9.190.000đ



Lưu ý: Giá được cập nhật vào ngày 28/9, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi hiện hành.

SE 3 có mức giá bán dễ tiếp hơn với series 11.

Mặc dù CellphoneS hiện đang gắn nhãn "5G" cho các phiên bản Cellular của SE 3, thông số từ Apple lại chỉ ra rằng thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ RedCap trên nền tảng LTE. Do đó, để đánh giá kết nối chuẩn xác nhất, người dùng chỉ nên coi đây là phiên bản GPS + Cellular tiêu chuẩn khi đưa ra quyết định chọn mua.

Apple Watch Series 11 hay Apple Watch SE 3 phù hợp hơn với ngân sách?

Với phiên bản GPS tiêu chuẩn, mức chênh lệch 4,5 triệu đồng giữa Apple Watch Series 11 và Apple Watch SE 3 không nằm ở vi xử lý khi cả hai đều dùng chung chip Apple S10. Thay vào đó, khoản đầu tư này giúp thiết bị nâng cấp độ sáng màn hình lên 2.000 nit so với 1.000 nit, cùng thời lượng pin kéo dài 24 giờ thay vì 18 giờ.

Series 11 được tích hợp nhiều tính năng sức khỏe chuyên sâu.

Hơn nữa, Series 11 còn được bổ sung cảm biến điện tim ECG và tính năng đo nồng độ SpO2 chuyên sâu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc cần theo dõi sức khỏe khắt khe. Ngược lại, nếu chỉ cần nhận thông báo và tập luyện cơ bản, SE 3 vẫn là lựa chọn tốt với màn hình Always-On cùng sức mạnh từ chip S10 với mức chi phí tiết kiệm hơn.

Mua Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 ở đâu uy tín?

Nếu bạn đang tìm kiếm Apple Watch SE 3 hay Apple Watch Series 11, CellphoneS chính là một trong những địa chỉ đáng tin cậy để bạn yên tâm mua sắm. Các mẫu đồng hồ tại đây hiện đang có mức giá hấp dẫn kết hợp cùng chương trình trả góp 0% lãi suất linh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Thêm vào đó, những thành viên thuộc Smember còn được nhận đặc quyền giảm giá trực tiếp vào hóa đơn.

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