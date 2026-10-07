iPhone Duo thay lớp phủ chống lóa đến 19 USD, bản lề gập thật sự "bền như lời đồn"

iPhone Duo được cho là có lớp phủ chống lóa mới, cùng thiết kế bản lề hướng đến độ bền lâu dài. Những thay đổi này cho thấy Apple không chỉ tập trung vào trải nghiệm màn hình gập mà còn chú trọng khả năng sử dụng về sau. Vậy lớp phủ mới và cơ chế bản lề của iPhone Duo có gì đáng chú ý?

Lớp phủ nano-texture giảm chói, giảm phản chiếu và dấu vân tay

Lớp phủ nano-texture trên iPhone Duo được tích hợp vào cấu trúc bề mặt của màn hình nhằm xử lý ánh sáng thay vì chỉ tạo thêm một lớp kính bóng thông thường. Các chi tiết ở cấp độ nano giúp ánh sáng chiếu vào màn hình được phân tán theo nhiều hướng, từ đó hạn chế hiện tượng phản chiếu trực tiếp từ nguồn sáng xung quanh.

Cách xử lý bề mặt này cũng góp phần giảm cảm giác chói khi nhìn màn hình ở góc nghiêng hoặc sử dụng ngoài trời. Thay vì ánh sáng môi trường tạo thành những mảng phản xạ rõ trên bề mặt, lớp nano-texture làm chúng ít nổi bật hơn, giúp hình ảnh và chữ trên màn hình dễ tập trung hơn.

Lớp hoàn thiện nano-texture giảm lằn gập

Ngoài khả năng kiểm soát ánh sáng, bề mặt nano-texture còn được thiết kế để hạn chế cảm giác bám dấu vân tay trên màn hình bóng. Apple thiết kế phần lớp phủ ngoài có thể tách và thay thế riêng khi cần, giúp duy trì khả năng chống chói mà không phải can thiệp trực tiếp vào các lớp hiển thị nhạy cảm bên dưới.

Bản lề bằng titan được gia cố với hơn 100 chi tiết

Bản lề trên iPhone Duo được cấu tạo từ hơn 100 chi tiết bằng titan, cho thấy Apple đầu tư khá nhiều vào cơ chế gập thay vì chỉ tập trung vào phần màn hình. Đặc biệt, nắp bản lề được sản xuất bằng công nghệ in 3D, giúp tạo ra một bộ phận có hình dạng phức tạp và được tối ưu cho không gian mỏng của thân máy.

Về cơ chế hoạt động, bản lề không chỉ đảm nhiệm việc kết nối hai phần thân máy mà còn kiểm soát chuyển động trong quá trình đóng mở. Khi iPhone Duo mở hoàn toàn, bản lề tiếp tục giữ và hỗ trợ phần giữa màn hình, qua đó giúp bề mặt hiển thị có điểm tựa ổn định hơn.

Bản lề bằng titan có hơn 100 chi tiết nhưng chưa được kiểm chứng số lần gập

Apple hiện chưa công bố cụ thể bản lề hay màn hình iPhone Duo 512GB có thể chịu được bao nhiêu lần gập. Tuy nhiên, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, cho thấy cơ chế gập vẫn được thiết kế để đáp ứng khả năng bảo vệ nhất định trong sử dụng hằng ngày.

Màn hình ngoài tiếp tục sử dụng kính Ceramic Shield 2

Màn hình ngoài của iPhone Duo sử dụng kính Ceramic Shield 2, tiếp tục đảm nhiệm vai trò bảo vệ khu vực hiển thị thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài. So với thế hệ tiền nhiệm, loại kính này được Apple cải thiện khả năng kháng xước lên gấp 3 lần.

Lớp kính Ceramic Shield 2 với khả năng kháng trầy gấp 3 lần

Ceramic Shield 2 cũng giúp người dùng giảm sự phụ thuộc vào các tấm dán bảo vệ bổ sung nếu ưu tiên cảm giác chạm và hình thức nguyên bản của màn hình. Tuy nhiên, kính có khả năng kháng xước tốt hơn không đồng nghĩa với việc hoàn toàn miễn nhiễm trước va chạm hay vật sắc nhọn.

Khả năng kháng xước cao hơn cũng giúp bề mặt kính duy trì độ trong và vẻ ngoài đồng đều trong thời gian dài. Với thiết bị gập có màn hình ngoài thường xuyên được sử dụng, đây vẫn là một lớp bảo vệ quan trọng giúp cân bằng giữa độ bền và trải nghiệm sử dụng.

iPhone Duo giá bao nhiêu tháng 10/2026

Giá niêm yết chính thức của iPhone Duo (mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple) tại thị trường Việt Nam khởi điểm từ 64.990.000 VNĐ cho phiên bản dung lượng thấp nhất.

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết theo từng phiên bản bộ nhớ:

iPhone Duo 256GB: 64.990.000 VNĐ

iPhone Duo 512GB: 71.490.000 VNĐ

iPhone Duo 1TB: 84.490.000 VNĐ

iPhone Duo 2TB: 103.990.000 VNĐ

Mua iPhone Duo ngay tại CellphoneS với giá hấp dẫn

CellphoneS đang triển khai chương trình đặt trước sớm iPhone Duo từ 19h00 ngày 16/10 với mức giá niêm yết hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua máy.

Bên cạnh ưu đãi, CellphoneS còn hỗ trợ thu cũ đổi mới tới 5 triệu giúp giảm bớt chi phí khi lên đời thiết bị hoặc ưu đãi thanh toán linh hoạt đến 2 triệu cũng tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu máy nhưng vẫn cần cân đối ngân sách.

Đồng thời, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và giảm giá lên đến 50% đối với các sản phẩm phụ kiện mua kèm. Người dùng có thể truy cập website hoặc đến cửa hàng CellphoneS gần nhất để theo dõi giá bán, kiểm tra điều kiện và lựa chọn chương trình khuyến mãi phù hợp.

iPhone Duo ghi dấu ấn với màn hình gập, bản lề nhiều chi tiết và lớp phủ được thiết kế theo hướng dễ bảo trì hơn. Ceramic Shield 2 cùng cấu trúc bản lề titan góp phần tăng độ bền cho thiết bị trong quá trình sử dụng. Đây là những nâng cấp cho thấy Apple chú trọng cả trải nghiệm lẫn khả năng duy trì thiết bị về lâu dài.

Nguồn: cellphones.com.vn