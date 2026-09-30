Điện thoại 5G - Gợi ý mẫu điện thoại tốc độ cao, giá tốt

Điện thoại 5G đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc khi nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao trên smartphone ngày càng tăng. Các mẫu máy hiện nay không chỉ kết nối nhanh mà còn hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập, làm việc và giải trí hằng ngày. Bài viết sẽ gợi ý một số mẫu máy giá tốt đáng tham khảo.

Điện thoại 5G là gì? Vì sao nên chọn smartphone hỗ trợ 5G?

Điện thoại 5G sử dụng mạng di động thế hệ mới, mang đến khả năng kết nối Internet với tốc độ cao và độ trễ thấp hơn trong điều kiện hạ tầng phù hợp. Đây là giải pháp tối ưu cho những ai thường xuyên xem video trực tuyến, tải dữ liệu, chơi game hoặc sử dụng các dịch vụ cần kết nối mạng ổn định.

5G giúp điện thoại có kết nối ổn định

Khi chọn điện thoại thông minh hỗ trợ 5G, người dùng cũng nên quan tâm đến cấu hình, dung lượng RAM, bộ nhớ trong và thời lượng pin bên cạnh khả năng kết nối. Việc cân đối các yếu tố này giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế mà vẫn phù hợp với ngân sách.

Gợi ý các mẫu Điện thoại 5G tốc độ cao, giá tốt

Dưới đây là một số mẫu máy nổi bật với kết nối 5G, đáp ứng nhu cầu truy cập mạng nhanh và sử dụng linh hoạt. Mức giá dễ tiếp cận cùng cấu hình phù hợp giúp các sản phẩm này trở thành những lựa chọn đáng tham khảo.

Samsung Galaxy A07 5G 4GB 128GB

Điện thoại Samsung Galaxy A07 5G 4GB 128GB là một gợi ý sáng giá trong phân khúc phổ thông nhờ trang bị kết nối 5G tốc độ cao cùng vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thiết bị sở hữu màn hình lớn 6.7 inch với tần số quét 120Hz, hỗ trợ thao tác vuốt chạm mượt mà.

Mẫu máy có bộ nhớ trong 128GB cùng viên pin 6.000mAh, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và sử dụng trong ngày. Camera chính 50MP hỗ trợ chụp ảnh rõ nét, kết hợp mức giá dễ tiếp cận, mang đến lựa chọn phù hợp cho nhu cầu kết nối tốc độ cao và sử dụng hằng ngày.

OPPO A79 5G 8GB 256GB

Điện thoại 5G OPPO A79 5G nổi bật với viên pin 5.000mAh kết hợp sạc nhanh SUPERVOOC 33W, đảm bảo trải nghiệm liền mạch suốt cả ngày dài. Hệ thống camera AI 50MP hỗ trợ ghi lại hình ảnh rõ nét, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh và chia sẻ nội dung hằng ngày.

OPPO A79 5G cho trải nghiệm mạng nhanh

Về hiệu năng, OPPO A79 sử dụng chip MediaTek Dimensity 6020, hỗ trợ kết nối 5G cho tốc độ truy cập mạng nhanh và ổn định. Bộ nhớ 256GB cùng màn hình 6,72 inch Full HD+ 90Hz giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và trải nghiệm giải trí, lướt web mượt mà cho người dùng.

Xiaomi Redmi Note 17 5G 6GB 128GB

Điện thoại 5G Xiaomi Redmi Note 17 5G 6GB 128GB hướng đến người dùng cần kết nối mạng tốc độ cao cùng màn hình phục vụ tốt cho nhu cầu giải trí. Phiên bản được giới thiệu với màn hình AMOLED 6,99 inch Full HD+ 120Hz và chip Snapdragon 4 Gen 4 5G, phù hợp với các tác vụ phổ biến trên smartphone.

Xiaomi Redmi Note 17 5G - Điện thoại màn hình lớn, kết nối nhanh

Redmi Note 17 5G còn sở hữu pin Silicon-Carbon 7.700mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W, phù hợp với người thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian dài. Camera chính 50MP cùng các tính năng AI như xóa vật thể và mở rộng hình ảnh cung cấp thêm công cụ hỗ trợ chụp và chỉnh sửa ảnh.

Mua điện thoại 5G ở đâu uy tín?

Nếu đang tìm mua điện thoại 5G chính hãng với mức giá phù hợp, người dùng có thể tham khảo CellphoneS, nơi cung cấp nhiều mẫu máy từ Samsung, OPPO và Xiaomi. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu và ngân sách, đồng thời hưởng nhiều quyền lợi khi mua sắm.

Hàng chính hãng: Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch.

Giá bán hợp lý: Nhiều chương trình ưu đãi giúp tối ưu chi phí mua sắm.

Trả góp linh hoạt: Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, dễ dàng lựa chọn.

Điện thoại 5G mang đến tốc độ kết nối nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu truy cập Internet, làm việc và giải trí hằng ngày. Với nhiều mẫu máy có mức giá dễ tiếp cận, người dùng có thể cân nhắc cấu hình, dung lượng lưu trữ và nhu cầu thực tế để chọn được thiết bị phù hợp.