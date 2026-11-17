Gần dân để phục vụ người dân tốt nhất

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) do Bộ Công an phát động, CBCS Công an Quảng Ninh đa có nhiều hoạt động đầy tính nhân văn vì nhân dân phục vụ, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Công an phường Móng Cái 3 trao trả chiếc xe mô tô cho anh Vũ Thiệu Đức (phường Móng Cái 3). Ảnh: Công an phường Móng Cái 3.

Từ sự gần gũi, thấu hiểu và mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, mới đây tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (cơ sở 2) thuộc phường Hoành Bồ, Chi đoàn Thanh niên Công an phường Hoành Bồ và Chi hội Phụ nữ phường tổ chức hoạt động “Nồi cháo yêu thương” nhằm chia sẻ với người bệnh và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Những suất cháo nóng cùng các hộp sữa dinh dưỡng gửi đến tận tay người bệnh và người nhà, thể hiện sự quan tâm, tình cảm và tinh thần sẻ chia, góp phần giúp người bệnh có thêm một bữa sáng ấm áp trong những ngày điều trị. Tại đây CBCS, hội viên phụ nữ còn ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người bệnh và người nhà, mang đến sự ấm áp, giúp người bệnh vơi bớt phần nào khó khăn, lo âu trong quá trình điều trị.

Hoạt động “Nồi cháo yêu thương” là một trong những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công an phường Bãi Cháy kiểm soát an ninh tại Chung cư Green Bay Garden (phường Bãi Cháy).

Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an Quảng Ninh, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nội dung “gần dân” trong phong trào “3 nhất” còn được CBCS lan tỏa bằng những hành động đẹp, hỗ trợ kịp thời người dân những lúc khó khăn; tích cực hỗ trợ nhiều trường hợp đưa người đi cấp cứu, giúp trẻ lạc tìm lại gia đình, trao trả tài sản thất lạc cho du khách… Với anh Lê Văn Sơn (phường Liên Hòa), sự hỗ trợ kịp thời của CBCS Đội CSGT đường bộ số 2 đã giúp vợ anh vượt qua cửa tử trên đường đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Anh Lê Văn Sơn chia sẻ: Hôm đó vợ tôi bất ngờ bị đau bụng dữ dội trên đường từ nhà ở phường Liên Hòa đến bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu. Hết cao tốc, xuống quốc lộ 18 có sự cố giao thông, đường bị ùn tắc. Biết trên xe chở người đi cấp cứu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, đã chạy xe mở đường đến bệnh viện. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí CSGT đã hết lòng giúp đỡ để vợ tôi được cấp cứu kịp thời…

Tại địa đầu Móng Cái, với tinh thần “gần dân, sát dân”, mới đây, Công an phường Móng Cái 3 liên tiếp xác minh 3 vụ việc, khẩn trương tìm kiếm và trao trả tài sản bị mất cho người dân. Ngay sau đó, những lá thư cảm ơn chân thành cùng niềm vui của người dân khi nhận lại tài sản được gửi tới cảm ơn, thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần tận tụy, trách nhiệm của CBCS Công an phường. Theo Trung tá Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái 3, cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất”, Công an phường Móng Cái 3 tiếp tục thực hiện phương châm lấy sự bình yên, niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ninh) tuàn tra, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông.

Với sự sâu sát gần dân nhất, CBCS Công an Quảng Ninh luôn chủ động nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tích cực các hoạt động hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất như thu hoạch mùa màng, trồng cấy mùa vụ… Từ những hành động nhỏ, phong trào “3 nhất” đã lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân văn, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo dựng niềm tin giữa lực lượng Công an với nhân dân.