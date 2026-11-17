Những điều bình dị trong nhật ký người chiến sĩ

Mỗi trang nhật ký công tác là một câu chuyện về trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần tận tụy của người chiến sĩ Công an. Từ những việc làm cụ thể ấy, phong trào thi đua “Ba Nhất” tại Công an TP Quảng Ninh đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ.

Nhật ký "Ba Nhất" của hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Quảng Ninh.

“Thương một tuổi hai mươi đã phải chịu quá nhiều đau đớn. Biết ơn một tuổi hai mươi đã không khuất phục. Và hơn hết là niềm tự hào về Anh hùng, liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc – người nữ chiến sĩ Công an kiên trung, bất khuất”. Những dòng viết đầy xúc động ấy được Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế, ghi lại trong Nhật ký "Ba Nhất” sau chuyến thăm Khu lưu niệm Anh hùng, liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Với Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, việc viết lại câu chuyện ấy không đơn thuần là ghi chép một chuyến thăm di tích hay bày tỏ sự xúc động trước một tấm gương lịch sử. Những dòng nhật ký còn là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nhìn lại bản thân, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hai chữ "trung thành" hôm nay. Bởi lòng trung thành không chỉ được thể hiện trong những thời khắc thử thách đặc biệt, mà còn nằm ở sự tận tâm với nhiệm vụ, tinh thần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; ở bản lĩnh không dao động trước khó khăn, cám dỗ và những tác động tiêu cực.

Tháng 2/2026, Ban Phụ nữ Công an TP Quảng Ninh triển khai phong trào viết “Nhật ký Ba Nhất” tới 100% Hội Phụ nữ cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên được khuyến khích ghi lại việc làm ý nghĩa nhất, tinh thần trách nhiệm cao nhất và khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày làm việc. Cách làm này tạo điều kiện để các tiêu chí thi đua vốn mang tính định hướng được gắn với từng vị trí công tác, từng nhiệm vụ cụ thể.

Trang Nhật ký "Ba nhất" của Trung tá Bùi Thị Thúy Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP Quảng Ninh, sau chuyến công tác trên đảo Cô Tô.

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn là cuộc thi trực tuyến “Nhật ký Ba Nhất – Gia đình trong trái tim tôi”. Với chủ đề hướng về gia đình, các tác phẩm dự thi kể những câu chuyện về sự hy sinh, sẻ chia của người thân, về hậu phương luôn âm thầm đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác. Mỗi câu chuyện là một góc nhìn về đời sống phía sau màu áo Công an, nơi có những người mẹ, người vợ, người chồng và những đứa trẻ đã dần quen với đặc thù công việc của người thân. Những tình tiết được kể bằng trải nghiệm và cảm xúc của chính người trong cuộc, giúp người đọc cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa gia đình với công việc của người chiến sĩ.

Những câu chuyện được ghi lại ấy cũng cho thấy một khía cạnh ít được nhắc đến trong đời sống của người chiến sĩ Công an: phía sau những ca trực, những nhiệm vụ đột xuất và yêu cầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào là sự chờ đợi, cảm thông của gia đình. Việc đưa những câu chuyện về hậu phương vào nhật ký giúp mỗi cán bộ, hội viên nhìn nhận đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, đồng thời trân trọng hơn những hy sinh thầm lặng của người thân, người chiến sĩ CAND.

Theo Trung tá Bùi Thị Thúy Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố, việc triển khai “Nhật ký Ba Nhất” hướng tới hình thành thói quen tự nhìn nhận, đánh giá công việc hằng ngày ở mỗi cán bộ, hội viên. Qua đó, những việc làm tốt được ghi nhận, chia sẻ; những mặt còn hạn chế cũng có cơ hội được nhìn nhận để khắc phục.

Đến nay, 100% tổ chức Hội và hội viên phụ nữ Công an thành phố đã triển khai thực hiện “Nhật ký Ba Nhất”. Cùng với hình thức ghi chép truyền thống, nhiều đơn vị đã sử dụng công nghệ để chuyển tải nội dung nhật ký thành video ngắn, album ảnh, infographic. Thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, fanpage Hội Phụ nữ Công an thành phố đăng tải khoảng 400 tin, bài, trong đó gần một nửa gắn với phong trào. Những câu chuyện từ cơ sở nhờ vậy có thể lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi trong nhận thức và cách làm việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Từ những trang nhật ký được viết bằng trải nghiệm thật, phong trào Ba Nhất có thêm một cách thức để đi vào đời sống công tác của cán bộ, chiến sĩ. Giá trị của mỗi trang viết không nằm ở lời lẽ hay hình thức thể hiện, mà ở việc những điều được ghi lại có trở thành động lực để người viết làm tốt hơn nhiệm vụ của mình hay không. Đó cũng là điều Công an Quảng Ninh hướng tới trong quá trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ có kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy và gần gũi với nhân dân.