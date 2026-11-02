Tập trung làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

Thời gian qua, công tác xây dựng, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đang được thành phố Quảng Ninh tập trung triển khai, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Uông Bí kiểm tra tiến độ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử và triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Xác định dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh tập trung chỉ đạo triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó chú trọng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm chính xác, đầy đủ, thống nhất và có thể khai thác hiệu quả. 100% đảng bộ trực thuộc thành phố đã ban hành văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với thực tế cơ sở.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến ngày 25/10/2026, trên hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch đạt tỷ lệ 100%, dữ liệu đảng viên cơ bản đạt 99,96%, vượt yêu cầu tối thiểu 98% của Trung ương. Đây là kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm của các cấp ủy trong rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin, từng bước khắc phục những sai lệch, thiếu hụt trong dữ liệu quản lý. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tại phường Uông Bí, công tác số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử được triển khai bài bản, có lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Với gần 4.000 đảng viên, Đảng ủy phường đã thành lập Tổ công tác do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, chia thành 4 nhóm thực hiện các nhiệm vụ rà soát, làm sạch, chỉnh lý, quét hồ sơ và kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu trước khi đưa lên hệ thống. Phương châm được địa phương xác định là làm đến đâu chắc đến đó, hồ sơ đến đâu xác thực đến đó, dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó.

Để bảo đảm tiến độ, phường bố trí 7 bộ máy tính, 7 máy scan chuyên dụng và 7 máy photocopy; đồng thời xây dựng lộ trình số hóa theo 3 giai đoạn, tương ứng với 303, 927 và 2.582 hồ sơ. Đối với các chi bộ khu dân cư, nơi có nhiều hồ sơ lưu trữ lâu năm, Đảng ủy phường tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ chi ủy viên trực tiếp tham gia rà soát, chỉnh lý. Điển hình, tại Chi bộ khu phố Thanh Sơn 1 với 173 đảng viên, chi bộ đã huy động 5 đồng chí cấp ủy viên cùng các đảng viên có kinh nghiệm, hoàn thành chỉnh lý toàn bộ hồ sơ chỉ trong 10 ngày. Theo thông tin công bố ngày 22/9/2026, đến ngày 15/9, Đảng bộ phường Uông Bí đã chỉnh lý 1.600 hồ sơ, đạt 41,2%, số hóa 885 hồ sơ, đạt 22,8%; riêng giai đoạn đầu về số hóa hồ sơ đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã hoàn thành trước thời hạn 2 tháng.

Tuy nhiên, quá trình làm sạch dữ liệu vẫn gặp khó khăn do phần mềm của Trung ương chưa tích hợp chức năng cập nhật, phê duyệt dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Vì vậy, đến ngày 26/10, kết quả làm sạch dữ liệu trên hệ thống internet mới đạt 14.367/115.361 đảng viên (12,45%). Bên cạnh đó, đường truyền mạng diện rộng có thời điểm gián đoạn, dữ liệu giữa các hệ thống chưa được đồng bộ kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật và khai thác thông tin.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục đôn đốc các đảng bộ hướng dẫn chi bộ, đảng viên cập nhật thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử; đồng thời kiến nghị Trung ương nâng cấp phần mềm, tăng dung lượng tải hồ sơ lên tối đa 2MB/trang và đồng bộ dữ liệu giữa các nền tảng. Thành phố cũng đẩy mạnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất và khai thác hiệu quả.