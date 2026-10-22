Vận động mỗi ngày để nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh

Không chỉ nâng cao thể lực, hoạt động thể dục thể thao còn giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hình thành lối sống tích cực. Từ những bước chạy bộ mỗi sáng đến các buổi tập môn thể thao yêu thích, duy trì vận động thường xuyên là cách thiết thực để mỗi người chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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Mỗi sáng, tại khu Cao Thắng 7, phường Hà Lầm, nhiều người dân đi bộ, chạy bộ, tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Với chị Nguyễn Thị Hiền, chạy bộ không chỉ nâng cao thể lực mà còn giúp thư giãn tinh thần sau giờ làm việc. Chị chia sẻ: “Duy trì chạy bộ mỗi ngày giúp tôi khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và có thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống”.

Nếu chạy bộ mang lại sự chủ động, linh hoạt thì những môn thể thao tập thể như bóng rổ, bóng đá, cầu lông… tạo môi trường vận động giàu tính tương tác, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Tại Câu lạc bộ bóng rổ BaySport, các bài tập dẫn bóng, chuyền bóng, ném rổ và phối hợp chiến thuật giúp học sinh rèn luyện sức bền, khả năng phản xạ, sự tập trung và tinh thần đồng đội. Em Nguyễn Minh Khôi, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ: “Em thích bóng rổ vì vừa được vận động, vừa được chơi cùng các bạn và học thêm nhiều kỹ năng mới. Những lúc học tập căng thẳng, đến sân tập giúp em vui vẻ, thoải mái hơn”.

Anh Trần Vũ Việt Anh (áo đen), huấn luyện viên Trung tâm Bóng rổ Baysport hướng dẫn trẻ tập luyện.

Anh Trần Vũ Việt Anh, huấn luyện viên Trung tâm Bóng rổ Baysport, cho biết bóng rổ giúp trẻ phát triển thể lực, sức bền, khả năng phối hợp và phản xạ. Bên cạnh đó, môn thể thao này còn rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và hình thành thói quen vận động thường xuyên.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi vận động thể chất cường độ vừa đến mạnh trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày; người trưởng thành nên duy trì 150-300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa hoặc 75-150 phút cường độ mạnh mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Với người từ 65 tuổi trở lên, cần chú trọng thêm các bài tập rèn luyện sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng để duy trì chức năng vận động, phòng ngừa té ngã. Mỗi người nên lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích, duy trì đều đặn để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, theo số liệu công bố của WHO, năm 2022, khoảng 31% người trưởng thành trên toàn cầu, tương đương 1,8 tỷ người, chưa đáp ứng khuyến nghị về hoạt động thể chất. Đối với thanh thiếu niên từ 11-17 tuổi, ước tính được WHO công bố dựa trên dữ liệu năm 2016 cho thấy khoảng 81% chưa vận động đủ mức khuyến nghị. Những con số này cho thấy thiếu vận động vẫn là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm.

Nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh có thể bắt đầu từ những việc giản dị như chạy bộ quanh khu phố, đi bộ sau giờ làm việc hay tham gia một môn thể thao yêu thích cùng bạn bè. Khi vận động trở thành thói quen, mỗi người không chỉ nâng cao thể lực mà còn có thêm cơ hội giải tỏa căng thẳng và duy trì lối sống tích cực. Cùng với ý thức tự rèn luyện, việc phát triển các không gian thể thao công cộng, duy trì câu lạc bộ tại khu dân cư và trường học sẽ tạo điều kiện để người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện thường xuyên. Từ những hoạt động thiết thực ấy, phong trào thể dục thể thao tiếp tục được lan tỏa, góp phần phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.