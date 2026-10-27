Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngày 27/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã tiếp xã giao đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đề nghị Đại sứ Hà Vĩ tiếp tục là cầu nối hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp hai bên, đẩy mạnh các quan hệ hợp tác.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của thành phố và kết quả hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh với các địa phương, đối tác Trung Quốc. Đồng chí khẳng định, hợp tác với Trung Quốc là một trong những trọng tâm trong công tác đối ngoại địa phương, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ninh tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 80.300 tỷ đồng, lượng khách du lịch đạt khoảng 18,8 triệu lượt. Đáng chú ý, tháng 7/2026, thành phố Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ký biên bản hội đàm, thống nhất nhiều nội dung hợp tác thiết thực, trong đó có thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; nâng cao hiệu quả hợp tác từ các nội dung đã thống nhất tại chương trình gặp gỡ, hội đàm giữa Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp hai bên; thúc đẩy hợp tác hạ tầng giao thông, logistics, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, mở rộng thương mại biên giới và thu hút đầu tư.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, thúc đẩy hình thành Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, tăng cường kết nối giao thông chiến lược và nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế. Đồng thời, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, chúc mừng những kết quả thành phố Quảng Ninh đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc Quảng Ninh trở thành thành phố và là thành phố biên giới đầu tiên của Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương đối với tiềm năng, vị thế và định hướng phát triển của địa phương.

Đại sứ khẳng định, với những tiềm năng, lợi thế nổi bật cùng vai trò quan trọng trong kết nối hợp tác giữa hai nước, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.