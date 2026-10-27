Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm

Ngày 27/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 10 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, tháng 10/2026, Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,66% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 39,65%. Lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,29%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,19%, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Du lịch duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 10, thành phố đón khoảng 1,515 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 4.924 tỷ đồng, nâng tổng lượng khách đến thành phố 10 tháng năm 2026 lên hơn 20,3 triệu lượt, tăng 10,23% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%.

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng ước đạt 82.349 tỷ đồng, bằng 111,43% dự toán Trung ương giao và 111,28% dự toán HĐND thành phố giao. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt hơn 236.354 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 1,35 tỷ USD.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, GPMB các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Đến hết tháng 10, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,67% chỉ tiêu giải ngân cả năm. Thành phố đang theo dõi, đôn đốc GPMB đối với 34 dự án trọng điểm và dự án trong các KCN. Đến nay đã hoàn thành 12 dự án, 22 dự án tiếp tục triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với các kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Đó là, một số chỉ tiêu sản phẩm công nghiệp chưa bảo đảm tiến độ kịch bản cả năm; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn, kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế…

Kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút, rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, cần xác định rõ những chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm thực hiện; triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý IV để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả năm.

Đối với sản xuất, kinh doanh, các sở, ngành cần chủ động làm việc với doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất ti vi, ô tô, bột mỳ, than sạch, để rà soát khả năng nâng công suất, bổ sung nguồn lực tăng sản lượng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư mới, sớm chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện. Cùng với đó, thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; triển khai các chương trình kích cầu du lịch thu - đông.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, thành phố phải tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong GPMB các dự án trọng điểm, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng phần việc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Về thu ngân cần triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế; tập trung các khoản thu xuất, nhập khẩu và thu nội địa, bảo đảm hoàn thành kịch bản thu ngân sách năm 2026.

Việc điều hành chi ngân sách phải chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết; đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch trước ngày 15/12/2026; kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, xử lý các khoản tạm ứng tồn đọng và gắn kết quả giải ngân với đánh giá cán bộ.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố tập trung hoàn thành 2.800 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, triển khai ít nhất 3 dự án nhà ở xã hội cho thuê trong quý IV; hoàn thành, đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Hoành Mô, Hải Sơn, Quảng Đức, Lục Hồn. Đồng thời, phấn đấu tạo ít nhất 30.000 việc làm tăng thêm trong năm, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên trên 96,60%, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bùi Văn Khắng yêu cầu, cụ thể hóa tinh thần thi đua “90 ngày đêm” bằng những kết quả, sản phẩm và tiến độ thực chất; chủ động phối hợp, không để công việc chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc phối hợp chưa đồng bộ. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026.