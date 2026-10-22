Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao lãnh đạo Công ty Shin-Etsu Việt Nam

Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh tiếp xã giao ông Hashimoto Takahiro, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, ông Hashimoto Takahiro Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam thông tin về hoạt động của nhà máy của công ty tại KCN Nam Tiền Phong, phường Liên Hòa, đi vào hoạt động từ tháng 6/2026, chuyên sản xuất nam châm đất hiếm phục vụ công nghiệp ô tô, thiết bị điện và mô-tơ công nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn gắn bó lâu dài, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại Quảng Ninh.

Đồng thời, đề nghị thành phố hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục bổ sung mặt hàng hóa chất muối để được xuất bán ra ngoài dự án, làm cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư giai đoạn tiếp theo...

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh trao quà lưu niệm cho ông Hashimoto Takahiro Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định: Quảng Ninh ủng hộ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, xem xét theo quy định.

Thành phố đã làm việc với ngành Điện và các đơn vị liên quan, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất. Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục tăng vốn, mở rộng đầu tư, khai thác hiệu quả các điều kiện thuận lợi tại Quảng Ninh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.