Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Indonesia

Ngày 29/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tiếp xã giao Đoàn đại biểu của Indonesia do ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java làm Trưởng đoàn, nhân dịp tham dự Chương trình “Gặp gỡ Indonesia năm 2026” (Meet Indonesia 2026) tại thành phố Quảng Ninh. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tiếp xã giao Đoàn đại biểu của Indonesia.

Chào mừng Thống đốc tỉnh Trung Java và Đoàn đại biểu của Indonesia đã đến thăm, làm việc tại thành phố Quảng Ninh trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Indonesia năm 2026”, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, chương trình nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia, đồng thời tạo lập kênh đối thoại trực tiếp để quảng bá toàn diện tiềm năng, cơ hội đầu tư, thương mại và du lịch của thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp Indonesia.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, trao đổi với ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương, đối tác Indonesia thời gian qua đã góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối và nghiên cứu những lĩnh vực hợp tác cụ thể, có tính bổ trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Quảng Ninh mong muốn trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Indonesia trong phát triển dịch vụ cảng biển, logistics và các ngành kinh tế biển hiện đại; nuôi trồng, chế biến sâu thủy hải sản; phát triển công nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng chào mừng ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java và Đoàn đại biểu Indonesia đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Đối với lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND thành phố đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình hợp tác, nhất là hợp tác với tỉnh Trung Java bởi đây là hai địa phương có nhiều tiềm năng tương đồng để bổ trợ cho nhau trong phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc địa phương. Quảng Ninh cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút thêm du khách Hồi giáo.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, ông A-mát Lút-phi, Thống đốc tỉnh Trung Java, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đặc biệt là những lợi thế về du lịch, di sản thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng giao thông. Đồng thời, bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch; đề nghị Quảng Ninh quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thống đốc tỉnh Trung Java cũng bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa hai địa phương; đồng thời trân trọng mời lãnh đạo thành phố Quảng Ninh đến thăm tỉnh Trung Java Indonesia trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, đưa những nội dung trao đổi tại chương trình sớm được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực.