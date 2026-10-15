Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc hơn 7% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang châu Á

Theo hãng tin AP, chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng ngày 15/10 mất hơn 7% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan từ Mỹ sang châu Á. Trước đó, chứng khoán Phố Wall đã đi xuống trong phiên 14/10 sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo.

Một nhân viên giao dịch theo dõi các màn hình máy tính tại phòng giao dịch của Hana Bank ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Đầu phiên giao dịch ngày 15/10, Kospi giảm 7,1% xuống 5.584,83 điểm. Cổ phiếu Samsung Electronics mất 8,2%, còn SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc, lao dốc 10,8%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,9% xuống 65.119,51 điểm. Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm mạnh 9,1%, trong khi Tokyo Electron, công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, mất 6,3%.

Đà giảm của thị trường châu Á tiếp nối diễn biến trên Phố Wall ngày 14/10, khi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực bán. Chỉ số Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 1,9%; S&P 500 giảm 1,1%; Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 0,1%. Trong nhóm công nghệ, Nvidia giảm 3,2%, Broadcom giảm 3,1% và AMD giảm 5,7%.

Nguyên nhân chính là số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố ngày 14/10: lạm phát tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% của tháng 8 và vượt dự báo của giới kinh tế.