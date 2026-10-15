Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc hơn 7% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang châu Á

Theo hãng tin AP, chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng ngày 15/10 mất hơn 7% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan từ Mỹ sang châu Á. Trước đó, chứng khoán Phố Wall đã đi xuống trong phiên 14/10 sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo.
Đầu phiên giao dịch ngày 15/10, Kospi giảm 7,1% xuống 5.584,83 điểm. Cổ phiếu Samsung Electronics mất 8,2%, còn SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc, lao dốc 10,8%.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,9% xuống 65.119,51 điểm. Cổ phiếu SoftBank Group, tập đoàn đầu tư vào OpenAI, giảm mạnh 9,1%, trong khi Tokyo Electron, công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, mất 6,3%.
Đà giảm của thị trường châu Á tiếp nối diễn biến trên Phố Wall ngày 14/10, khi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực bán. Chỉ số Nasdaq Composite, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 1,9%; S&P 500 giảm 1,1%; Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 0,1%. Trong nhóm công nghệ, Nvidia giảm 3,2%, Broadcom giảm 3,1% và AMD giảm 5,7%.
Nguyên nhân chính là số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố ngày 14/10: lạm phát tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% của tháng 8 và vượt dự báo của giới kinh tế.