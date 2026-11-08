Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett chi 9,6 tỷ USD mua lại cổ phiếu dù lợi nhuận giảm

Ngày 7/11, Tập đoàn Berkshire Hathaway của Mỹ, nổi tiếng với tên tuổi nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, công bố đã chi 9,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình trong quý III/2026. Tuy nhiên, lợi nhuận của Tập đoàn giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh hoạt động bảo hiểm gặp khó khăn và giá trị các khoản đầu tư biến động.

Ảnh chân dung tỷ phú Warren Buffett (bên trái) và Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Greg Abel được trưng bày trên một xe tải tại gian giới thiệu của Pilot trong khuôn khổ Đại hội cổ đông thường niên Berkshire Hathaway ở thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ), ngày 2/5/2026. Ảnh: AP

Berkshire Hathaway là một trong những tập đoàn đầu tư và kinh doanh đa ngành lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ). Tập đoàn sở hữu nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực bảo hiểm, đường sắt, năng lượng, sản xuất và bán lẻ.

Mua lại cổ phiếu có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng tiền của mình để mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Hoạt động này giúp giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, qua đó có thể làm tăng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại và hỗ trợ giá cổ phiếu.

Lợi nhuận giảm hơn 28%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Berkshire Hathaway đạt lợi nhuận ròng 22,1 tỷ USD, giảm so với mức 30,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Một phần nguyên nhân đến từ sự biến động giá trị các khoản đầu tư mà tập đoàn đang nắm giữ. Vì vậy, Berkshire Hathaway thường khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực tế, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận ròng.

Tuy nhiên, chỉ tiêu này cũng giảm gần 6%, từ 13,485 tỷ USD xuống còn 12,7 tỷ USD.

Tính trên mỗi cổ phiếu loại A, lợi nhuận hoạt động đạt 8.907 USD, cao hơn mức 8.821,84 USD mà các nhà phân tích do FactSet Research khảo sát dự báo.

Công ty bảo hiểm Geico gặp khó khăn

Kết quả kinh doanh của Berkshire Hathaway chịu ảnh hưởng đáng kể từ Geico, một trong những công ty bảo hiểm ô-tô lớn tại Mỹ thuộc sở hữu của tập đoàn.

Geico đang tăng chi phí quảng cáo để thu hút khách hàng mới, trong khi nguồn thu từ phí bảo hiểm chịu sức ép và chi phí bồi thường cho khách hàng tăng lên.

Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm của toàn bộ các công ty bảo hiểm thuộc Berkshire Hathaway giảm từ 2,37 tỷ USD xuống còn 1,35 tỷ USD. Trong đó, lợi nhuận của Geico giảm từ 1,77 tỷ USD xuống còn 982 triệu USD.

Chuyên gia Cathy Seifert của Công ty nghiên cứu CFRA Research nhận định Geico đang gặp khó khăn khi phí bảo hiểm giảm, trong khi chi phí bồi thường bình quân tăng.

Tuy nhiên, ông Chris Ballard, đại diện Công ty Đầu tư Check Capital, cho rằng kết quả này không gây bất ngờ. Theo ông, Geico đang đẩy mạnh quảng cáo để giành thêm khách hàng sau một thời gian cắt giảm chi phí tiếp thị. Việc mở rộng kinh doanh có thể khiến lợi nhuận giảm trong ngắn hạn.

Nắm giữ hơn 377 tỷ USD tiền mặt

Dù lợi nhuận giảm, Berkshire Hathaway vẫn sở hữu nguồn tiền mặt rất lớn.

Đến cuối tháng 9/2026, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền của tập đoàn đạt 377,4 tỷ USD, tăng so với mức 365,5 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Berkshire Hathaway đã chi 9,6 tỷ USD mua lại cổ phiếu trong quý III. Song hoạt động này có thể đã tạm dừng gần đây do giá cổ phiếu tăng mạnh.

Cụ thể, giá mỗi cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway đã vượt 878.000 USD, cao hơn mức trước khi ông Warren Buffett công bố kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 5/2025.

Cổ phiếu loại A là loại cổ phiếu có giá rất cao của Berkshire Hathaway, được tập đoàn duy trì trong nhiều thập kỷ thay vì chia nhỏ để giảm giá giao dịch.

Sau nhiều thập kỷ lãnh đạo và đưa Berkshire Hathaway trở thành một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới, tỷ phú Warren Buffett đã chuyển giao vị trí Giám đốc điều hành cho ông Greg Abel vào tháng 1/2026 và rời cương vị Chủ tịch tập đoàn vào tháng 9 cùng năm.

Các lĩnh vực kinh doanh khác hoạt động ổn định

Trong khi mảng bảo hiểm gặp khó khăn, các hoạt động sản xuất, năng lượng và vận tải đường sắt của Berkshire Hathaway ghi nhận kết quả khả quan hơn.

Những doanh nghiệp này bao gồm Precision Castparts, chuyên sản xuất linh kiện công nghiệp và hàng không; BNSF, một trong những hệ thống vận tải đường sắt lớn tại Mỹ; cùng nhiều công ty cung cấp điện và năng lượng.

Theo chuyên gia Cathy Seifert, các lĩnh vực do ông Greg Abel phụ trách trong nhiều năm đang hoạt động tốt, nhưng hiệu quả kinh doanh của toàn bộ tập đoàn vẫn cần được theo dõi, đặc biệt là mảng bảo hiểm.

Berkshire Hathaway hiện bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều thập kỷ gắn liền với Warren Buffett. Kết quả kinh doanh quý III cho thấy tập đoàn vẫn duy trì tiềm lực tài chính lớn, song phải đối mặt với sức ép cải thiện lợi nhuận tại một số lĩnh vực kinh doanh chủ chốt.