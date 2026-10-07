Công an xã Hoành Mô phát hiện đối tượng có quyết định truy tìm liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thông qua công tác rà soát, quản lý địa bàn và đối tượng, Công an xã Hoành Mô vừa phát hiện một đối tượng có Quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh.

Công an xã Hoành Mô hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xác minh.

Cụ thể, ngày 30/9/2026, Công an xã Hoành Mô phát hiện Ngô Bảo Duy, sinh năm 2006, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, có Quyết định truy tìm người do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Quyết định truy tìm liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tháng 10/2025 tại phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh.

Qua khai thác nhanh, Duy khai nhận do không có việc làm nên đã tìm kiếm việc làm trên mạng, sau đó bị dụ dỗ sang Campuchia tham gia một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Tại đây, Duy giao tài khoản ngân hàng chính chủ cho các đối tượng trong đường dây sử dụng để nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Khi các đối tượng thực hiện việc rút tiền, Duy phải trực tiếp xác thực bằng khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Qua xác minh, Duy được xác định có liên quan đến vụ án và đang được nhiều đơn vị Công an địa phương phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Hoành Mô đã tiến hành các thủ tục cần thiết, phối hợp bàn giao Ngô Bảo Duy cho Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, hành vi liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy hiệu quả của công tác rà soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng tại cơ sở, góp phần kịp thời phát hiện những trường hợp có liên quan đến các vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, truy tìm. Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an cấp xã với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao có yếu tố xuyên quốc gia.