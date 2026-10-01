Tuyên dương điển hình và phát động phong trào Toàn dân PCCC

Chiều 1/10, Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phát động phong trào toàn dân PCCC và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố Quảng Ninh” năm 2026.

Công an tỉnh trao giấy chứng nhận cho các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC.

Thời gian qua, công tác PCCC trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố đã xây dựng và duy trì hơn 800 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ chữa cháy tình nguyện”. Các mô hình góp phần nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở, nhất là tại khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC được tăng cường với nhiều hình thức; lực lượng PCCC, CNCH cơ sở và dân phòng thường xuyên được tập huấn, thực tập phương án. Công tác kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các tồn tại về PCCC tại cơ sở cũng được chú trọng.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố, phát động phong trào Toàn dân PCCC năm 2026.

Năm 2026, toàn thành phố có 113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Đây là những hạt nhân tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng cháy tại cơ sở và cộng đồng.

Tại hội nghị, Công an thành phố phát động phong trào Toàn dân PCCC và trao thưởng cho 8 cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH” năm 2026.

Lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH” năm 2026.

Việc phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, chủ động phòng ngừa cháy, nổ; góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.