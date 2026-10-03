Công an xã Đầm Hà kịp thời tìm, trao trả tài sản cho người dân

Khoảng 16h30 ngày 30/9/2026, ông Nguyễn Hữu Thịnh, sinh năm 1975, trú tại thôn Minh Tân, xã Quảng Hà, đến Công an xã Đầm Hà trình báo về việc trong quá trình đi bán hàng tại khu phố Chu Văn An, xã Đầm Hà, trên đường trở về nhà, ông bị mất điện thoại di động cùng một số giấy tờ cá nhân, trong đó có giấy phép lái xe, căn cước công dân.

Công an xã Đầm Hà kịp thời tìm, trao trả tài sản cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đầm Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, rà soát các tuyến đường, địa điểm liên quan và trích xuất hệ thống camera giám sát trên địa bàn, đồng thời nắm thông tin về quá trình di chuyển của người dân để xác định vị trí tài sản bị thất lạc.

Qua rà soát, lực lượng Công an xã đã xác định điện thoại và giấy tờ của ông Thịnh bị rơi tại một vị trí cách khu vực ông bán hàng khoảng 400m. Tài sản, giấy tờ sau đó được tìm thấy và Công an xã Đầm Hà đã kiểm tra, xác minh, trao trả đầy đủ cho ông Nguyễn Hữu Thịnh.

Nhận lại tài sản và giấy tờ, ông Thịnh bày tỏ vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đầm Hà.

Việc nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho người dân là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" của lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đáng chú ý, trong quá trình xác minh vụ việc, hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Đầm Hà đã phát huy hiệu quả thiết thực, hỗ trợ lực lượng Công an nhanh chóng rà soát hành trình, khoanh vùng địa điểm, rút ngắn thời gian tìm kiếm tài sản cho người dân. Qua đó cho thấy việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, phục vụ tốt hơn cuộc sống của nhân dân.