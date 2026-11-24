Cảnh giác trước những "chiếc bẫy" tâm linh trục lợi trên không gian mạng

Lợi dụng nhu cầu tìm hiểu về tử vi, bói toán và mong muốn hóa giải những biến cố trong cuộc sống, một số đối tượng đã biến mạng xã hội thành công cụ gieo rắc nỗi sợ hãi, dẫn dắt tâm lý người xem để trục lợi. Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn – biệt danh “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra là lời cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ của một bộ phận người dùng mạng xã hội, đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật trước những hành vi lệch chuẩn này.

Mạng xã hội đang trở thành địa bàn để truyền bá các hoạt động tâm linh trái quy định.

Trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp các video, phiên livestream xem tử vi, luận giải vận hạn, hay rao giảng về đời sống tâm linh. Các nội dung này luôn thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc "chia sẻ", "giúp đời" ấy có thể ẩn giấu những cạm bẫy.

Giao diện game "Đi chùa online" trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, không gian mạng rộ lên trào lưu “đi chùa online”. Dù mang lại một số trải nghiệm tương tác mới mẻ, song đã xuất hiện những phiên livestream, người xem được mời gọi gửi quà tặng, mua vật phẩm hoặc thực hiện các yêu cầu định sẵn để được thắp hương, lễ Phật, tụng kinh, gõ mõ, cầu tài lộc, giải hạn… Người xem được giới thiệu sẽ được nhận “lộc” tương ứng với mức quà gửi, mốc quà càng cao thì “lộc” càng lớn, thậm chí trúng thưởng đặc biệt.

Các đối tượng livestream cũng liên tục đọc tên, cảm ơn người gửi quà, công khai số lượng vật phẩm nhận được và tung nhiều bình luận để tạo cảm giác rất nhiều người đã tham gia và gặp may mắn. Từ những khoản tiền nhỏ lẻ ban đầu, người xem có thể bị cuốn vào vòng xoáy chi tiêu không kiểm soát, nhấp vào các link giả mạo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đối tượng trên mạng… những dấu hiệu thường thấy trong các kịch bản lừa đảo.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Tại Quảng Ninh, trường hợp Nguyễn Văn Tuấn thường được gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 - Bộ luật Hình sự, là một trường hợp điển hình.

Thông qua nhiều video đăng tải trên mạng xã hội, Tuấn tạo dựng hình ảnh người có khả năng xem tử vi, có khả năng hóa giải những bất trắc, rủi ro liên quan đến hiện tại và tương lai của người khác. Qua những vụ việc có thật trong đời sống, Tuấn đưa ra những cách lý giải lệch lạc, quy kết rằng người gặp tai họa là do phạm sao số, bị thần thánh trừng phạt. Những nội dung này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng mà còn kéo theo nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí lăng mạ những người được nhắc tên trong các video. Qua các video đối tượng này đăng tải, khi người xem cung cấp thông tin cá nhân nhờ Tuấn xem vận mạng, y thường đưa ra những lời phán đoán về số phận của họ không tốt, gặp nhiều hoạn nạn, gia đình bất hạnh hoặc phải sống cô độc.

Cảnh giác trước những "chiếc bẫy" tâm linh trục lợi trên không gian mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố, ban đầu, số tiền để xem tử vi không lớn, nhưng sau đó, đối tượng từng bước dẫn dắt người xem vào những câu chuyện về gia đình bất hạnh, có người chết, hao tài tốn của. Khi nỗi lo sợ được đẩy lên cao, người bị dẫn dụ sẽ tìm đến Tuấn để nhờ lập đàn, làm lễ giải hạn. Đằng sau những lời phán về số mệnh là những khoản tiền cụ thể.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận mức tiền yêu cầu để thực hiện các nghi lễ giải hạn được y phân chia theo các mức: Nhà nghèo 8 triệu đồng, nhà trung bình khá 10 triệu đồng, nhà giàu 15 triệu đồng. Những con số ấy cho thấy cách thức mà đối tượng sử dụng để biến sự lo lắng, bất an của người khác thành nguồn thu cho mình. Trong quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, ngoài các thiết bị phục vụ việc sản xuất, đăng tải video trên mạng xã hội, lực lượng chức năng còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế, 1.800 viên kim loại tròn và 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Trọng Hùng cho biết: Bên cạnh việc xử lý hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục xem xét những hành vi có dấu hiệu phạm tội của các đối tượng liên quan và các tội danh khác.

Từ vụ việc Nguyễn Văn Tuấn cho thấy, mạng xã hội có thể trở thành môi trường để những thông tin thiếu kiểm chứng lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Pháp luật sẽ có phán quyết nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm. Việc xử lý vụ án thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an Quảng Ninh trong đấu tranh với những hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần làm trong sạch môi trường mạng xã hội. Nhưng trên hết, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người: Đừng để niềm tin bị đánh tráo, lợi dụng bởi những kẻ núp bóng hoạt động tâm linh để kiếm tiền.