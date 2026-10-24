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Công đoàn phường Hồng Gai tổ chức sân chơi “Sau giờ thứ 8”

Báo Quảng Ninh trên

Sáng 24/10, Công đoàn phường Hồng Gai tổ chức sân chơi “Sau giờ thứ 8” với sự tham gia của các đơn vị công đoàn cơ sở: Cung Văn hóa thanh, thiếu nhi thành phố, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang, Công ty Bảo Việt Quảng Ninh.

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Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tham gia sân chơi Sau giờ thứ 8.

Nội dung chương trình bao gồm 3 phần, gồm: “Lời chào công nhân” để các đội tự giới thiệu theo hình thức sân khấu hóa; “Kiến thức pháp luật” để trả lời câu hỏi tính điểm; “Nhịp sống công nhân” về diễn kịch xử lý tình huống do Ban giám khảo đề ra.

Ngoài ra, mỗi đội chơi còn biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tạo thêm điểm nhấn cho sân chơi.

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Các đội thi tham gia trả lời câu hỏi trong phần thi “Kiến thức pháp luật”.

Nằm trong chuỗi hoạt động Đề án “Phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030”, chương trình đã tạo thêm môi trường để các đơn vị công đoàn cơ sở được giao lưu, kết nối. Đồng thời khẳng định vai trò thiết thực của Công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Công đoàn Trường TH-THCS-THPT Văn Lang.

Lê Quang Chính (Trường Đại học FPT)

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