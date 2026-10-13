16.746 người tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chế độ chính sách đối với lao động nữ”

Từ ngày 5 đến 9/10/2026, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chế độ, chính sách đối với lao động nữ”.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo thợ mỏ tham gia.

Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ sở, đơn vị trực thuộc, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị, pháp luật sôi nổi trong toàn Tập đoàn. Sau 5 ngày diễn ra, đã có 16.746 người tham gia với tổng số 28.762 lượt thi. Trong đó, lực lượng lao động nữ tham gia đông đảo với 15.678 người, đạt tỷ lệ hơn 90% tổng số lao động nữ toàn Tập đoàn. Có 24 đơn vị đạt tỷ lệ 100%, 12 đơn vị đạt trên 90% và 22 đơn vị đạt trên 50% số lao động nữ tham gia dự thi.

Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chế độ, chính sách liên quan mật thiết đến lao động nữ; nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, bình đẳng giới và công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Ban Tổ chức đã đề xuất trao thưởng cho 30 cá nhân đạt thành tích cao nhất cùng 16 tập thể tiêu biểu ở 4 khối thi đua. Về giải cá nhân sẽ có 10 giải A, 10 giải B và 10 giải C cho các thí sinh xuất sắc trả lời đúng 15/15 câu hỏi trong thời gian ngắn nhất và có dự đoán số người tham gia dự thi sát nhất.

Về giải tập thể, sẽ chia làm 4 khối thi đua (trên 500 lao động nữ, từ 200 đến dưới 500 lao động nữ, từ 50 đến 200 lao động nữ và khối dưới 50 lao động nữ) mỗi khối cũng sẽ có 1 giải A, 1 giải B và 1 giải C. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ trao giải vào ngày 15/10.