Công đoàn TKV tổ chức hội nghị chuyên đề chăm sóc sức khỏe người lao động

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), sáng 15/10, tại phường Bãi Cháy, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn ca, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người lao động”.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị quy tụ 170 đại biểu, là dịp gặp gỡ, trao đổi thiết thực giữa đại diện lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ công đoàn các cấp với đội ngũ trực tiếp chăm lo bữa ăn cho người lao động, gồm các nữ quản đốc, chủ nhiệm nhà ăn và công nhân phục vụ tại 14 đơn vị khối hầm lò cùng các đơn vị khối lộ thiên.

Với tinh thần thẳng thắn và bám sát thực tiễn, hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn và 9 tham luận chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả của các tổ chức công đoàn cơ sở nhằm cải tiến thực đơn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và năng lượng theo đặc thù từng vị trí việc làm, thực hiện bồi dưỡng hiện vật, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Công đoàn để bữa ăn ca thực sự là liều thuốc bổ tái tạo sức lao động cho thợ mỏ.

Hội nghị tạo cơ hội để cán bộ làm công tác nữ công chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu” và các nữ đoàn viên tiêu biểu có nhiều đóng góp, sáng kiến trong công tác phục vụ.