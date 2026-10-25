Phường Vàng Danh: Ra mắt 3 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

​Sáng 25/10, Công đoàn phường Vàng Danh đã long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở, ra mắt Ban Chấp hành, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. ​

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố và phường Vàng Danh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 3 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

​Tại hội nghị, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố đã công bố các Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở đối với 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng và thương mại dịch vụ trên địa bàn phường gồm: Công ty CP Tư vấn thiết kế Hoàng Giang, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Việt Quảng Ninh, Công ty CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Huy Anh; đồng thời, kết nạp 31 đoàn viên công đoàn mới gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại diện người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể.

​Ngay sau lễ ra mắt, đại diện người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở của 3 doanh nghiệp đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể trước sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ thành phố và Đảng ủy phường Vàng Danh. Bản thỏa ước ghi nhận nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng, chế độ phụ cấp hiện trường, bảo hiểm tai nạn và an toàn lao động.

​​Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã nghe truyền đạt, tập huấn các nội dung cơ bản của Pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cơ sở cho đội ngũ cán bộ công đoàn mới thành lập nhằm giúp các đơn vị sớm đi vào hoạt động nề nếp, thực chất và hiệu quả.