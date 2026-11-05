Đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho công nhân

Các cấp công đoàn thành phố Quảng Ninh đang đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, chú trọng nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp.

Với khoảng 8.000 lao động, Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai) chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân. Đặc thù sản xuất theo dây chuyền, lực lượng lao động đông đòi hỏi nội dung tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện làm việc, giúp công nhân nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng uỷ và Công đoàn phường Đông Mai trò chuyện, trao đổi với người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, việc giáo dục chính trị, tư tưởng được gắn với hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua và quá trình rèn luyện của người lao động. Công đoàn thường xuyên tuyên truyền pháp luật tới người lao động thông qua các tổ công đoàn, các nhóm zalo... Công đoàn cũng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Tháng 5/2026, Chi bộ Công ty được thành lập với 8 đảng viên, tạo thêm điều kiện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật trong doanh nghiệp.

Tại phường Đông Mai, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, Công đoàn phường hiện quản lý 48 công đoàn cơ sở với 17.400 lao động, trong đó có 16.300 đoàn viên. Quy mô lao động lớn, ngành nghề đa dạng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp công nhân nắm vững chủ trương, chính sách và những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Ông Đỗ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Mai, cho biết: “Công đoàn phường xác định tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp. Trọng tâm là phổ biến pháp luật lao động, BHXH, an toàn vệ sinh lao động; tăng cường nắm bắt tư tưởng, đối thoại, giải đáp kiến nghị của công nhân. Công đoàn phường đã triển khai các nghị quyết, chương trình công tác đến 100% công đoàn cơ sở. Điển hình như tháng 7 vừa qua, đơn vị phối hợp tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể cho 50 cán bộ công đoàn; tháng 8 tổ chức phổ biến pháp luật lao động, BHXH cho 100 đoàn viên, người lao động, tiếp nhận 8 ý kiến của công nhân KCN Đông Mai...”.

Trên phạm vi toàn thành phố, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật được triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trong 9 tháng năm 2026, 100% cán bộ công đoàn được quán triệt các nghị quyết của Đảng, MTTQ và Công đoàn; tỷ lệ đoàn viên, người lao động được tuyên truyền đạt 85-90%.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền. Công đoàn phường Quang Hanh thiết kế trên 30 infographic, 11 video tuyên truyền pháp luật bằng công nghệ AI; Công đoàn phường Việt Hưng số hóa 58 đầu tài liệu, xây dựng 5 biểu mẫu khảo sát trực tuyến với 839 lượt tương tác; Công đoàn phường Hồng Gai ra mắt cổng tương tác trực tuyến tích hợp tủ sách pháp luật số và tiếp nhận kiến nghị. Phong trào “Bình dân học vụ số, kỹ năng số” được triển khai đến 100% công đoàn cơ sở.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tăng cường đối thoại, tư vấn pháp luật. Trong 9 tháng, toàn thành phố tổ chức 210 cuộc đối thoại, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, công nhân tham gia; triển khai 14 hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, BHXH và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động phường Bãi Cháy.

Theo bà Trịnh Thị Hải Linh, Phó Ban Quan hệ lao động (LĐLĐ thành phố), thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng lấy công nhân làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tư vấn pháp luật trực tiếp và trực tuyến, chú trọng doanh nghiệp đông lao động, công nhân trẻ. Đồng thời, gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp. LĐLĐ thành phố đặt mục tiêu 100% công nhân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% trở lên công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển.