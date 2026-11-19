Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh tiếp xúc cử tri

Sáng 19/11, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 5) cùng các đại biểu trong Tổ tiếp xúc cử tri xã Thống Nhất, phường Hoành Bồ và xã Quảng La trước thềm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lắng nghe và trao đổi ý kiến với các cử tri.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đề ra kế hoạch năm 2027; xem xét dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2027; kế hoạch tài chính 5 năm và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, HĐND thành phố sẽ thảo luận các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, quản lý đất đai và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố với cấp xã.

Tổ đại biểu cũng đã thông báo tới cử tri kết quả phản hồi từ các cơ quan chức năng đối với những kiến nghị của cử tri thời gian trước. Cụ thể: Về đề xuất phân cấp thủ tục cấp đổi, đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về cấp xã của cử tri xã Quảng La, cơ quan chức năng cho biết thẩm quyền này hiện thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Tuy nhiên, theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các chi nhánh dự kiến được chuyển về cấp xã quản lý nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Song song với đó, thành phố đã thành lập tổ công tác hỗ trợ lưu động trực tiếp xử lý hồ sơ tồn đọng, phức tạp tại cơ sở.

Nhờ vậy, từ tháng 1/2026 đến ngày 20/10/2026, xã Quảng La tiếp nhận 318 hồ sơ đất đai và giao dịch bảo đảm; trong đó 314 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 4 hồ sơ đang trong hạn xử lý, không có hồ sơ trễ hẹn.

Đại biểu Tổ số 5, HĐND thành phố, thông báo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri xã Thống Nhất, phường Hoành Bồ và xã Quảng La.

Đối với kiến nghị sửa chữa, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại hai điểm nóng trên Quốc lộ 279 của cử tri xã Thống Nhất, Sở Xây dựng đã khảo sát hiện trường và đưa ra phương án xử lý. Tại ngã ba cầu Bình Minh, do lưu lượng phương tiện thấp và hệ thống báo hiệu cơ bản đáp ứng nên chưa đủ cơ sở đầu tư đèn tín hiệu.

Riêng tại ngã tư Cầu Bang, hạng mục cải tạo nút giao và lắp đặt đèn tín hiệu đã được UBND thành phố phê duyệt đưa vào Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h, sơn kẻ gờ giảm tốc và phối hợp với cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn.

Tham gia ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 3 địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố.

Phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cử tri 3 địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND và các ngành chức năng trong giải quyết kiến nghị của nhân dân. Cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 và dự án đấu nối đường 342 với Quốc lộ 279; có giải pháp tình thế bổ sung hệ thống chiếu sáng đoạn qua phường Hoành Bồ, xã Quảng La và sớm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các khu đô thị ven bờ sông Trới.

Cử tri cũng đề nghị nâng công suất trạm biến áp, đường dây hạ thế tại xóm Đất Đỏ, thôn Tân Dân; thanh thải, nạo vét dòng chảy thượng lưu đập Lưỡng Kỳ về đập Đá Trắng; có thêm cơ chế hỗ trợ đội ngũ cán bộ tại thôn, khu để thu hút lực lượng trẻ, trình độ cao.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thống Nhất, phường Hoành Bồ và xã Quảng La tham gia hội nghị.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Vũ Thị Mai Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền ba địa phương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm và trả lời cử tri đối với những việc thuộc thẩm quyền cấp xã; những nội dung vượt thẩm quyền cần nhanh chóng tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhân dân và mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức cùng chính quyền xây dựng thành phố ngày càng phát triển đồng bộ, toàn diện.