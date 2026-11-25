Khởi công xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Ba Chẽ

Ngày 25/11, Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) phối hợp với xã Ba Chẽ và các nhà thầu tổ chức Lễ triển khai thi công dự án Đường dây và Trạm biến áp (TBA) 110kV Ba Chẽ, Quảng Ninh.

Quang cảnh lễ triển khai thi công.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Ba Chẽ và xã Hải Lạng, thành phố Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư 144 tỷ đồng (vốn nhà nước ngoài đầu tư công), dự kiến hoàn thành vào quý 3/2027.

Công trình có quy mô xây dựng mới 5,81km đường dây 110kV mạch kép (gồm 22 vị trí cột, trong đó có 7 vị trí tại xã Hải Lạng và 15 vị trí tại xã Ba Chẽ) đấu nối chuyển tiếp trên lộ 173 TBA 110kV Mông Dương - 171 Tiên Yên; đồng thời xây dựng mới TBA 110kV quy mô 02 máy biến áp 40MVA-110/35/22kV theo định hướng trạm biến áp kỹ thuật số, vận hành không người trực.

Phần đường dây do Công ty TNHH Bảo Ngọc NT thi công và phần trạm biến áp do Công ty Cổ phần Điện công nghiệp Hà Nội thi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án Đường dây và TBA 110kV Ba Chẽ.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện cho Khu công nghiệp Nam Sơn, Xí nghiệp khai thác đá vật liệu xây dựng Đồn Đạc cùng nhu cầu phụ tải của xã Ba Chẽ và khu vực lân cận; góp phần giảm bán kính cấp điện, tăng cường liên kết mạch vòng trung áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.