Đảng bộ xã Kỳ Thượng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026), ngày 27/8, Đảng bộ xã Kỳ Thượng long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã.

Lãnh đạo Đảng bộ xã Kỳ Thượng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Kỳ Thượng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên. Trong đó, có 8 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong không khí trang trọng, Đảng ủy, chính quyền xã Kỳ Thượng đã trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác, lao động và sinh hoạt Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 là hoạt động có ý nghĩa chính trị và giáo dục sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những cống hiến của các thế hệ đảng viên. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Kỳ Thượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.