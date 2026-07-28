Danh sách laptop Asus 14 inch chất lượng cho học tập, văn phòng

Laptop Asus 14 inch là lựa chọn phù hợp cho học tập và làm việc văn phòng nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo. Dòng sản phẩm này quy tụ nhiều phiên bản, từ máy mỏng nhẹ cho công việc hàng ngày đến máy hiệu năng cao. Dưới đây là những dòng laptop Asus kích thước 14 inch đáng cân nhắc hiện nay.

Danh sách laptop Asus 14 inch chất lượng nên mua

Các dòng laptop Asus kích thước 14 inch khá đa dạng, từ dòng phổ thông đến phân khúc hiệu năng cao. Mỗi series được phát triển hướng đến nhóm người dùng khác nhau, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng thực tế.

Asus Vivobook S14

Laptop Asus Vivobook S14 hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc laptop mỏng nhẹ cho học tập và văn phòng. Máy có các phiên bản trang bị vi xử lý Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI hoặc Qualcomm Snapdragon X. Cấu hình này giúp xử lý đa nhiệm mượt mà và hỗ trợ các tính năng AI mới cho sinh viên hoặc nhân viên văn phòng.

Vivobook S14 phù hợp cho học tập, làm việc và giải trí hằng ngày

Máy sở hữu màn hình 14 inch tỷ lệ 16:10, tùy chọn OLED hoặc IPS với chất lượng hiển thị sắc nét. Trọng lượng khoảng 1,2 đến 1,4 kg cùng pin thời lượng dài giúp thuận tiện khi di chuyển. Đa số mẫu laptop Asus 14 inch được hoàn thiện bằng kim loại, mang đến vẻ ngoài hiện đại và tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

Asus Vivobook Go 14

Asus Vivobook Go 14 là dòng laptop hướng đến nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và sử dụng hằng ngày. Máy có thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo khi di chuyển giữa trường học, văn phòng hoặc quán cà phê. Nhiều phiên bản được trang bị vi xử lý AMD Ryzen hoặc Intel Pentium hoặc Intel Celeron, đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản.

Bên cạnh hiệu năng ổn định, Asus Vivobook Go 14 còn được trang bị màn hình 14 inch với viền mỏng, giúp tối ưu diện tích hiển thị và nâng cao trải nghiệm quan sát. Viên pin 40 - 42Wh đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong suốt một buổi sử dụng. Máy cũng được trang bị đầy đủ cổng kết nối, giúp làm việc thuận tiện.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 nổi bật với cấu hình mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung, lập trình và chơi game. Máy được trang bị các vi xử lý mạnh mẽ như Intel Core Ultra 9 hoặc AMD Ryzen AI, kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX trên nhiều phiên bản. Nhờ vậy máy có thể xử lý nhanh các tác vụ đồ họa và AI.

Khối lượng máy khoảng 1,5 kg dù trang bị cấu hình mạnh, thuận tiện khi cần di chuyển giữa các buổi học hoặc làm việc bên ngoài. Pin dung lượng 73Wh đủ dùng cho một ngày học tập kéo dài.

Asus TUF Gaming A14

Phiên bản A14 sử dụng vi xử lý đa dạng từ AMD Ryzen AI 9, AMD Ryzen 7 hay AMD Ryzen AI MAX giúp mang lại hiệu năng xử lý đa nhiệm cao. Bộ nhớ RAM trên dòng laptop Asus 14 inch này cũng đa dạng từ 24GB, 32GB đến 64GB, sử dụng chuẩn LPDDR5X.

Phiên bản A14 với độ bền chuẩn quân sự và cấu hình xử lý mạnh

Màn hình độ phân giải 2.5K cùng tần số quét 165Hz mang lại hình ảnh mượt mà cho công việc lẫn giải trí. Thân máy đạt chuẩn độ bền quân sự giúp thiết bị chịu được các va chạm nhẹ trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy có trọng lượng từ 1,46 - 1,48kg, pin 73Wh hỗ trợ sạc nhanh, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

Laptop Asus 14 inch giá bao nhiêu, mua ở đâu uy tín

Giá laptop Asus 14 inch có nhiều mức khác nhau tùy theo cấu hình và nhu cầu sử dụng. Các mẫu phổ thông như Vivobook Go 14 thường có mức giá từ khoảng 12 triệu đồng, phù hợp cho học sinh và sinh viên. Trong khi đó, các phiên bản hiệu năng cao như G14 hay A14 có thể dao động từ 30 đến hơn 60 triệu đồng.

Để chọn mua laptop Asus 14 inch với mức giá tốt, CellphoneS là địa chỉ đáng cân nhắc. Đặc biệt, chương trình Back to School thường mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp tối ưu chi phí sở hữu thiết bị. Cùng với chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, người dùng có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Laptop Asus 14 inch mang đến nhiều lựa chọn, từ dòng mỏng nhẹ đến dòng hiệu năng cao cho công việc sáng tạo. Việc cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế cùng ngân sách sẽ giúp việc chọn mua trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đa dạng cấu hình và thông số kỹ thuật, mỗi phiên bản đều có thể đáp ứng tốt các mục đích học tập và văn phòng.