Điện thoại iPhone 18 ra mắt ngày nào? Có mấy loại?

iPhone 18 series được Apple giới thiệu ngày 9/9/2026 với ba sản phẩm nổi bật trong phạm vi bài viết gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Tuy cùng xuất hiện trong đợt công bố tháng 9, lịch bán của các thiết bị không giống nhau: hai mẫu Pro lên kệ trong tháng 9, còn chiếc iPhone gập đầu tiên phải chờ đến tháng 10.

iPhone 18 Series ra mắt ngày nào trong năm 2026?

Apple chính thức công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo vào ngày 9/9/2026. Tuy nhiên, người có kế hoạch đổi máy ngay sau sự kiện cần phân biệt ngày giới thiệu với ngày thương mại hóa, bởi nhóm Pro và iPhone Duo được Apple triển khai theo hai lịch đặt trước, mở bán khác nhau.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi nào mở bán?

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 12/9/2026 và có hàng từ ngày 18/9 tại Việt Nam cùng hơn 65 quốc gia, khu vực thuộc đợt đầu. Trang Apple Việt Nam ghi nhận thời điểm đặt trước là 19:00 ngày 12/9 theo giờ Việt Nam.

Khoảng thời gian chưa đầy hai tuần từ lúc công bố đến khi có hàng giúp người muốn nâng cấp sớm không phải chờ quá lâu. Dù vậy, nếu đang dùng một chiếc iPhone vẫn đáp ứng nhu cầu, người mua có thể tận dụng vài ngày trước mở bán để đối chiếu cấu hình và nhu cầu thực tế thay vì quyết định chỉ dựa trên việc đây là thế hệ mới.

iPhone Duo khi nào chính thức lên kệ?

iPhone Duo có lịch bán muộn hơn đáng kể. Apple nhận đặt trước mẫu máy gập này từ ngày 16/10/2026 và bắt đầu giao máy, mở bán từ ngày 23/10 tại Việt Nam cùng hơn 70 quốc gia và khu vực. Trang Apple Việt Nam cũng xác nhận giờ đặt trước là 19:00 ngày 16/10.

Như vậy, người muốn trải nghiệm thiết kế gập cần chờ thêm khoảng một tháng so với nhóm Pro. Khoảng cách này cũng tạo thêm thời gian để cân nhắc liệu lợi ích từ màn hình lớn khi mở máy có thực sự phù hợp với cách sử dụng, thay vì chọn iPhone Duo chỉ vì đây là kiểu dáng hoàn toàn mới trên iPhone.

iPhone 18 Series có mấy loại được Apple giới thiệu?

Trong phạm vi các sản phẩm được đề cập ở bài này, Apple đã giới thiệu ba lựa chọn gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng iPhone Duo mới. Hai mẫu Pro cùng sử dụng chip A20 Pro, GPU 7 lõi và hệ thống camera hướng đến nhóm người thường quay chụp, xử lý nội dung hoặc chạy các tác vụ nặng trên điện thoại.

iPhone Duo cũng dùng A20 Pro nhưng khác biệt lớn nằm ở thiết kế gập. Máy có màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch để thao tác khi đóng và màn hình trong 7,6 inch khi mở, phù hợp hơn với người thường xem nội dung, chơi game hoặc cần không gian hiển thị rộng cho nhiều ứng dụng. Đổi lại, kiểu sử dụng này khác khá nhiều so với một chiếc iPhone dạng thanh truyền thống.

Mua iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo ở đâu uy tín?

Khi các mẫu máy bước vào giai đoạn mở bán, người mua nên ưu tiên hệ thống phân phối có thông tin rõ về nguồn gốc sản phẩm, giá tại thời điểm mua, điều kiện bảo hành và dịch vụ sau bán. Đây là những yếu tố cần kiểm tra trực tiếp trước khi thanh toán, đặc biệt với sản phẩm mới có nhiều phiên bản dung lượng và thời điểm giao hàng khác nhau.

CellphoneS là một địa chỉ người mua có thể tham khảo khi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo chính thức được phân phối. Trước khi đặt hàng, nên đối chiếu đúng phiên bản, mức giá và chính sách đang áp dụng tại thời điểm mua thay vì mặc định các chương trình hoặc điều kiện sẽ giống nhau giữa ba sản phẩm.

iPhone 18 Series trong phạm vi bài gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, nhưng lịch bán được chia thành hai giai đoạn rõ rệt. Nhóm Pro có hàng từ 18/9/2026, còn iPhone Duo đến 23/10 mới lên kệ. Vì vậy, ngoài thời điểm mua, yếu tố đáng cân nhắc hơn là bạn cần thiết kế Pro truyền thống hay thực sự tận dụng được không gian màn hình gập của iPhone Duo.