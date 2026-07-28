Samsung Galaxy Watch 9 LTE: Trợ lý tập luyện độc lập có AI chấm điểm

Samsung Galaxy Watch 9 LTE là trợ lý tập luyện độc lập, cho phép bạn để điện thoại ở nhà mà vẫn theo dõi buổi tập. Nhờ kết nối LTE, đồng hồ tự đo quãng đường, phát nhạc và nhận cuộc gọi ngay trên cổ tay khi bạn vận động. Đáng chú ý hơn là loạt chỉ số AI chấm điểm buổi tập, giúp bạn thấy rõ mình đang tiến bộ ở đâu.

Khả năng hoạt động độc lập của Samsung Galaxy Watch 9 LTE

Khả năng hoạt động độc lập là điểm giúp đồng hồ Galaxy Watch 9 LTE phù hợp với người thường xuyên tập luyện ngoài trời. Nhờ kết nối eSIM, Samsung Galaxy Watch 9 LTE giúp bạn để điện thoại ở nhà mà vẫn nhận cuộc gọi, tin nhắn.

Trong lúc chạy bộ hay đạp xe, GPS trên máy tự đo quãng đường và tốc độ mà không cần điện thoại. Bạn cũng có thể nghe nhạc trực tuyến hoặc nhạc đã tải sẵn qua tai nghe không dây trong lúc tập luyện.

Trợ lý tập luyện độc lập, không cần mang theo điện thoại.

Viên pin 390mAh và 445mAh trên hai bản 40mm, 44mm tăng khoảng 20% so với thế hệ trước, còn thân máy mỏng 8.6mm giúp bạn đeo thoải mái. Để dùng các tính năng này, bạn ghép đôi đồng hồ với điện thoại qua ứng dụng Galaxy Wearable, rồi đăng ký gói cước ở mục Mobile plans.

Các tính năng AI chấm điểm luyện tập trên Samsung Galaxy Watch 9 LTE

Samsung Galaxy Watch 9 LTE còn ghi điểm nhờ các công cụ chấm điểm buổi tập của Samsung Health. Các chỉ số này được chip Qualcomm SDW6100 (5 core, 3nm) xử lý nhanh gọn, giúp bạn nắm rõ năng lực và biết mình cần cải thiện gì.

Chấm điểm, dựng lộ trình luyện tập với tính năng Huấn luyện chạy bộ

Huấn luyện chạy bộ (Running Coach) là tính năng đánh giá năng lực chạy rồi xây dựng chương trình tập tương ứng. Thay vì chạy theo cảm tính, bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng cùng phản hồi cụ thể sau từng buổi tập.

Bài kiểm tra năng lực chạy giúp xác định cấp độ hiện tại, làm cơ sở cho lộ trình cá nhân hóa kéo dài 3 đến 5 tuần.

Trong lúc chạy, máy hiển thị nhịp tim và tốc độ tức thời, rồi chấm điểm mức hoàn thành ở báo cáo cuối buổi.

Nhờ cách chấm điểm trực quan, dòng Samsung Galaxy Watch 9 giúp bạn dễ dàng theo dõi rõ từng bước tiến bộ của bản thân qua mỗi tuần tập luyện. Đây là công cụ hữu ích cho cả người mới chạy bộ lẫn người muốn nâng thành tích một cách bài bản.

Chỉ số thể lực (Fitness Index) chấm điểm thể chất tổng thể

Chỉ số thể lực (Fitness Index) quy đổi tình trạng thể chất tổng thể của bạn thành một điểm số tổng hợp dễ theo dõi. Đây là cách giúp bạn nắm nhanh thể lực hiện tại thay vì phải xem rời rạc từng thông số sức khỏe.

Trên đồng hồ Samsung Watch 9 LTE, điểm số được tổng hợp từ nhịp tim, VO2 max và số bước chân hằng ngày, rồi đối chiếu với nhóm người dùng tương đồng.

Tải lượng tim mạch hằng ngày (Daily Cardio Load) của đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch 9 LTE còn đề xuất mục tiêu tập và thời gian nghỉ để tránh quá sức.

Chỉ số thể lực giúp bạn nắm nhanh sức khỏe tổng thể

Với điểm số tổng thể cùng gợi ý cụ thể, bạn có thể điều chỉnh cường độ tập luyện hợp lý hơn mỗi ngày. Cách tiếp cận này phù hợp với người muốn duy trì thói quen tập đều đặn, hạn chế nguy cơ chấn thương.

Mua đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch 9 LTE ở đâu uy tín?

Samsung Galaxy Watch 9 LTE hiện có mặt tại CellphoneS cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khi mua sản phẩm, bạn có thể nhận các ưu đãi như:

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Khi mua trả góp, bạn sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% qua thẻ tín dụng nhiều ngân hàng, trả trước 0 đồng. Học sinh, sinh viên và giáo viên còn có ưu đãi riêng khi mua đồng hồ Samsung Watch 9 LTE tại CellphoneS. Sản phẩm được bảo hành chính hãng và bạn có thể trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng CellphoneS khi máy lên kệ.

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Samsung Galaxy Watch 9 LTE mang đến hướng tập luyện chủ động, khi bạn vừa tạm rời điện thoại vừa được đồng hồ chấm điểm từng buổi. Sự kết hợp giữa kết nối LTE và các chỉ số AI phân tích là điểm đáng chú ý ở thế hệ này. Bạn có thể cân nhắc sản phẩm nếu muốn một thiết bị đồng hành sát sao cho lịch tập cá nhân của mình.