Tai nghe Samsung có đủ sức cạnh tranh với Apple AirPods?

Cuộc đua tai nghe không dây giữa tai nghe Samsung và Apple chưa bao giờ hạ nhiệt. Việc tai nghe Samsung có đủ sức cạnh tranh với tai nghe AirPods được rất nhiều người tranh luận. Bài viết này sẽ so sánh trực tiếp từng phân khúc sản phẩm của hai hãng để tìm câu trả lời.

So sánh chất lượng tai nghe Samsung và AirPods

Tai nghe Samsung và AirPods đều là những dòng tai nghe không dây được đánh giá cao. Vậy khi đặt lên bàn cân về chất lượng tổng thể, đâu là lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng và thiết bị người dùng đang sở hữu?

Chất lượng âm thanh

Tai nghe Samsung Galaxy Buds Pro Series nổi bật với driver hai chiều cho âm thanh Hi-Fi chi tiết, bass mạnh và dải âm cân bằng. Trong khi đó, AirPods Pro sử dụng driver tùy biến của Apple, mang đến chất âm tự nhiên, trong trẻo và thể hiện giọng hát rất tốt.

Tai nghe Samsung âm thanh mạnh mẽ, AirPods cân bằng.

Công nghệ âm thanh đi kèm

Dòng tai nghe không dây Galaxy Buds Pro Series được trang bị ANC thích ứng, Hi-Fi 24-bit, Super Clear Call, kết nối Galaxy AI, tăng trải nghiệm nghe nhạc và đàm thoại thông minh. Còn AirPods Pro nổi bật với khả năng chống ồn chủ động, chế độ xuyên âm, tách giọng nói, nhận biết cuộc hội thoại… đa năng và hữu ích trong đời sống.

Galaxy Buds nhiều tính năng, AirPods tối ưu hệ sinh thái.

Với phân khúc thấp hơn, Galaxy Buds Series trang bị chống ồn, xuyên âm và chất lượng đàm thoại tốt, cho phép tùy chỉnh nhiều hơn qua ứng dụng Galaxy Wearable. Galaxy Buds FE cũng vẫn có chống ồn chủ động (ANC) và chế độ xuyên âm, tạo lợi thế đáng kể trong tầm giá phổ thông.

Khả năng kết nối với các dòng điện thoại khác nhau

Các dòng tai nghe Samsung hoạt động tốt khi kết nối với điện thoại Samsung nhưng vẫn tương thích với hầu hết thiết bị Android và cả iPhone qua kết nối Bluetooth. Khi sử dụng khác hệ sinh thái, một số tính năng nâng cao sẽ bị hạn chế.

Tai nghe Samsung tương thích nhiều máy hơn AirPods.

Các dòng AirPods được tối ưu cho iPhone và các thiết bị Apple, để sử dụng các tính năng như âm thanh không gian hay tùy chỉnh nâng cao. Khi kết nối với điện thoại Android, AirPods chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc và gọi điện cơ bản.

Thiết kế, chất liệu

Tai nghe Samsung Galaxy Buds Pro Series và AirPods Pro đều sở hữu kiểu dáng hiện đại. Tuy nhiên, Galaxy Buds Pro Series sử dụng vỏ nhám và phong cách riêng để tạo điểm khác biệt, dùng núm tai silicon để tăng khả năng cách âm.

Galaxy Buds FE có thiết kế nhỏ gọn, ôm tai và đeo chắc chắn khi vận động. Trong khi đó, AirPods thường vẫn giữ kiểu dáng earbud truyền thống, phù hợp với người thích cảm giác đeo thoáng và không dùng núm silicon.

Cảm giác đeo trên tai

Tai nghe Samsung Galaxy Buds Pro Series và AirPods Pro đều đi kèm nhiều kích cỡ núm tai, giúp đeo chắc chắn và tăng khả năng cách âm. Nhưng với một số người, thiết kế có núm tai này mang lại cảm giác ẩm, bí khó chịu khi đeo lâu.

Galaxy Buds Series, Galaxy Buds FE và AirPods thường đều có trọng lượng nhẹ và phù hợp để đeo hằng ngày. Tuy nhiên, Galaxy Buds FE ôm tai chắc hơn nhờ thiết kế bo cong, còn AirPods thường tạo cảm giác thông thoáng vì không sử dụng núm silicon.

Tai nghe Samsung có cạnh tranh được với AirPods không?

Dù AirPods rất phổ biến, Samsung Galaxy Buds vẫn thể hiện sự vượt trội ở nhiều khía cạnh cốt lõi như giá thành có đa dạng phân khúc, ứng dụng Galaxy Wearable hỗ trợ tinh chỉnh EQ chuyên sâu, cùng khả năng tương thích tốt trên cả Android và iOS. Ngược lại, AirPods chiếm ưu điểm về độ mượt mà khi kết nối trong hệ sinh thái Apple, chất lượng đàm thoại ổn định và sự tối ưu phần mềm lâu dài.

Nếu đang dùng Android hoặc Samsung, Galaxy Buds là lựa chọn tối ưu cả về chi phí lẫn tính năng. Nhưng nếu đã gắn bó với thiết bị Apple, AirPods vẫn đem lại trải nghiệm liền mạch trọn vẹn.

Tai nghe Samsung và AirPods đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tai nghe không dây. Mỗi sản phẩm có ưu điểm riêng về tính năng, chất lượng âm thanh và khả năng kết nối. Lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào thiết bị và nhu cầu sử dụng của bạn. Để mua sản phẩm tai nghe chính hãng phù hợp, ghé ngay CellphoneS trải nghiệm và nhận nhiều ưu đãi.