Mac Mini M4 vs iMac M4 : Đánh giá hiệu năng, tản nhiệt, trải nghiệm

Mac Mini M4 vs iMac M4 được nhiều người dùng quan tâm khi tìm kiếm một máy Mac phục vụ công việc, học tập hoặc sáng tạo nội dung. Dù cùng sử dụng chip Apple M4, hai thiết bị lại mang đến thiết kế và trải nghiệm khác biệt. Việc so sánh từng khía cạnh giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế.

So sánh hiệu năng giữa Mac Mini M4 vs iMac M4

Apple Mac Mini M4 vs iMac M4 đều sử dụng chip Apple M4 với CPU 10 nhân, GPU tối đa 10 nhân và Neural Engine 16 nhân. Theo kết quả Geekbench 6, hiệu năng tổng thể của hai thiết bị gần như tương đương. iMac M4 đạt khoảng 14.772 điểm đa nhân trong khi Mac Mini M4 đạt khoảng 14.678 điểm đa nhân.

So sánh hai dòng máy Mac để bàn của Apple.

Trên các tác vụ phổ biến như làm việc văn phòng, chỉnh sửa ảnh, học tập hay giải trí đa phương tiện, sự khác biệt về tốc độ xử lý giữa hai thiết bị không quá lớn. Người dùng có thể tận dụng những cải tiến của kiến trúc Apple Silicon để xử lý công việc mượt mà.

Cấu trúc thiết kế và khả năng tản nhiệt tạo nên khác biệt

Khả năng kiểm soát nhiệt độ đóng vai trò quyết định đến độ bền linh kiện và hiệu suất làm việc liên tục của thiết bị. Mỗi dòng máy đều có cách tiếp cận riêng trong việc bố trí các thành phần bên trong để tối ưu hóa luồng khí lưu thông.

Cơ chế làm mát trên Mac Mini M4

Cấu trúc tản nhiệt của Mac Mini M4 vs iMac M4 có sự khác biệt rõ rệt khi Mac Mini sở hữu khe thoát gió được thiết kế lại hoàn toàn mới ở mặt dưới. Luồng khí nóng được tối ưu để thoát ra ngoài hiệu quả, giúp máy giữ được mức nhiệt ổn định ngay cả khi đang xử lý các tác vụ render đồ họa nặng.

Mac Mini M4 có khả năng kiểm soát nhiệt độ hiệu quả.

Quạt tản nhiệt bên trong vận hành êm ái, giúp giảm tiếng ồn và hạn chế ảnh hưởng đến sự tập trung của người dùng trong môi trường yên tĩnh. Vỏ nhôm nguyên khối cũng đóng vai trò tản nhiệt thụ động giúp phân tán nhiệt lượng nhanh chóng ra môi trường xung quanh trong lúc máy chạy.

Khả năng duy trì nhiệt độ của iMac M4

Việc so sánh Mac Mini M4 vs iMac M4 cũng cho thấy những giới hạn nhất định của iMac khi xét về khả năng giải nhiệt. Thiết bị sở hữu màn hình Retina 4.5K 24 inch tích hợp trong thân máy siêu mỏng, vì vậy không gian dành cho hệ thống làm mát bị thu hẹp đáng kể.

Dù Apple vẫn tối ưu luồng khí bên trong để duy trì nhiệt độ ổn định trong các tác vụ thông thường, khả năng tản nhiệt của iMac M4 khó đạt mức tương đương Mac Mini. Khi xử lý các tác vụ kéo dài liên tục, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh hơn và hiệu suất duy trì có thể giảm nhẹ để bảo vệ linh kiện bên trong.

Trải nghiệm sử dụng thực tế của từng dòng máy

Trải nghiệm thực tế khi dùng Mac Mini M4 vs iMac M4 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về đối tượng khách hàng mục tiêu. Với Mac Mini, người dùng có thể lựa chọn các loại màn hình rời, bàn phím và chuột theo sở thích cá nhân để xây dựng không gian làm việc riêng.

Mac Mini M4 ghi điểm đối với người dùng chuyên nghiệp

Ngược lại, iMac mang đến giải pháp đồng bộ gọn gàng với màn hình Retina 4.5K có độ phân giải cao và các phụ kiện đi kèm được phối màu đồng bộ. Quá trình thiết lập nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian phù hợp cho những không gian làm việc tối giản nhưng yêu cầu tính thẩm mỹ cao.

Mac Mini M4 vs iMac M4 đều đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc hằng ngày. iMac M4 phù hợp với người dùng ưu tiên sự đồng bộ trong khi Mac Mini M4 ghi điểm nhờ khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất. Người dùng có thể tham khảo các phiên bản Mac chính hãng tại CellphoneS để lựa chọn thiết bị phù hợp.